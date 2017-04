Un manejo magistral

Los asaltantes de la vagoneta Brinks están dando un espectáculo que viene a poner a prueba la capacidad del equipo de comunicación del Gobierno, que lo está haciendo de maravilla. Si la Policía no captura a los asaltantes y apenas encuentra 1 millón de dólares, es algo que no disminuye la capacidad de manejo de las cosas de parte del aparato. Cuando el presidente está callado por la fuerza, este espectáculo viene a llenar el vacío informativo. Antes de este ayuno de las noticias que produce el presidente, cinco de cada diez titulares eran referidos a él. Con su silencio ha llegado una especie de oscurecimiento. El espectáculo hace todo lo posible por llenar el vacío. La persecución de los asaltantes es seguida con todo detalle. Sin drones, como los que usaron los asaltantes, pero con todos los medios que utiliza el aparato. Dominio total.

Los indígenas son unos traidores. Ayudan a los asaltantes en lugar de a la Policía. Y también los abogados de la zona. Conclusión: hay que quitarles sus tierras cuando haya llegado el momento. Y sus títulos de abogados. Enorme diferencia con lo que hicieron los indígenas hace 50 años con el Che Guevara. Entonces, los indígenas no ayudaron al guerrillero. Tiene alcances históricos este episodio. Los detalles sobre las armas y municiones que usaron los asaltantes, todos de los registros del Ejército boliviano, no reciben un tratamiento de investigación. Silencio total.

Si la mafia del PCC está de por medio, mejor no mencionarla mucho. No vaya a ser que alguien diga que en Bolivia operan los cárteles internacionales de la droga. Ni siquiera aludir a que el comandante Marcola, jefe del PCC en San Pablo, está agrandando su radio de acción, ya dentro de territorio boliviano. ¡Una camioneta con caudales capturada por un comando de Marcola en Roboré! De eso nadie dice nada en Bolivia. Habrá que esperar que la revista Veja nos dé los detalles. La geografía de los cárteles no respeta las fronteras. La integración de las mafias es más eficiente que la de las economías de los países de la región. Todo esto pasará a segundo plano cuando la fuente de las noticias recupere el habla. Cuando la Presidencia se haga verbo. Así sabremos que en la guerra mundial que se avecina, Bolivia estará en un bando equivocado