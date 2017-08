Un aniversario con contradicciones

Con muy poco margen para el exitismo y la benevolencia, los bolivianos celebramos hoy el 192 aniversario de la fundación de Bolivia, con la esperanza de que un día seamos capaces de un verdadero cambio político, social, económico y cultural para todos sus habitantes.

Hemos avanzado mucho como sociedad en los últimos 35 años desde que recuperamos la democracia.

Tenemos más libertades, elegimos y participamos más que antes, nos reconocemos más diversos y multiculturales, hemos crecido en términos materiales y hemos conquistado más derechos y obligaciones.

Sin embargo, hemos retrocedido en materia de democracia, nuestro sistema judicial languidece en una profunda crisis, la corrupción campea en las principales estructuras del Estado, la inseguridad se expande en forma explosiva en las ciudades, el narcotráfico se multiplica a vista de todos y el individualismo nos ha hecho más inhumanos.



A estos males se suma un contexto internacional adverso, donde la economía nos está jugando una mala pasada debido a la caída de los precios del petróleo y del gas natural (principal producto de exportación del país), la ralentización de China, Brasil y Argentina, nuestros mayores mercados y una consecuente reducción de los ingresos estatales por venta de recursos naturales.

Ni hablar de las falencias en materia de infraestructura y transporte público, el rezago de nuestro deficiente sistema educativo y de las recurrentes carencias en la provisión de servicios de salud.

¿Hay motivos para celebrar hoy en Bolivia? Por supuesto que sí, pero no por las noticias que nos regalan los gobernantes en sus diferentes niveles, sino por las historias de éxito y de sacrificio que nos obsequian los creativos, los escritores, los jóvenes emprendedores y las organizaciones que están pensando y actuando en función de cambiar el país para el bien de todos. Ejemplos, afortunadamente, abundan y nos dan la esperanza de que otro país es posible.

De nada vale cantar con fervor las estrofas del himno nacional, empuñar la bandera o llevar a cabo grandes desfiles militares bajo la parafernalia de un nacionalismo trasnochado. Para celebrar verdaderamente, los bolivianos demandan respuestas a sus grandes problemas no resueltos: la falta de trabajo, la prevalencia de la pobreza y la expansión de una sociedad todavía muy fragmentada y con grandes conflictos no resueltos.

¡Viva Bolivia! gritaremos hoy con el corazón hinchado de emoción. Lo haremos pensando en quienes nos antecedieron y en las generaciones que vienen y nos reclamarán un país más justo y más solidario.