Tiempos e intereses en la justicia

Cuesta creer cuando algunas autoridades dicen que la justicia no está politizada. Basta ver algunos casos que tienen tiempos diferentes, en función de intereses.

El caso terrorismo lleva ocho años en los estrados judiciales y no tiene miras de ser concluido. No solo ha recorrido todo el país, desde La Paz, pasando por Tarija y Cochabamba, y terminando en Santa Cruz, sino que tiene decenas de testigos y maniobras dilatorias. El caso de Leopoldo Fernández llevó casi una década hasta que llegó la sentencia. La intervención en Chaparina tiene acusados, pero carece de una conclusión y de culpables. Solo por citar unos ejemplos.

En cambio, el caso Zapata se está resolviendo en dos meses. El hecho fue descubierto en febrero de 2016. El juicio oral comenzó el 17 de marzo de 2017 y para mañana está prevista la lectura de sentencia. En el MAS sostienen que después de esta condena se acaba el caso y se vuelca la página, que la ex pareja de Evo Morales no seguirá dañando la imagen del presidente del Estado.

Entretanto y viendo el panorama antes descrito, viene a la mente un suspiro y la idea de que ojalá todos los casos se resolvieran con la misma celeridad que el de Zapata. Ojalá la justicia mereciera credibilidad.

En octubre se realizará una elección judicial y, aunque el voto popular no ha sido el mejor método de selección, todos esperamos que se pueda mejorar en algo.