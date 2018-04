Tan diferentes y parecidos

A Evo Morales lo notificaron de que la CIDH admitió la demanda que hicieron Mario Tadic, Carolina Dwyer, Elöd Toasó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza el año 2009. Tal recurso fue objetado por el Gobierno entre junio y septiembre del 2017, entre otras razones, argumentando falta de competencia de esa institución de la OEA. La CIDH aceptó el caso, es decir, desechó las objeciones y puede haber juicio contra Evo Morales por la violación de unos nueve derechos humanos, incluida la ejecución sumaria de los asesinados en el hotel Las Américas en abril del 2009.

De acuerdo a Gary Prado Araúz: “Una vez cumplida esa etapa, se abre otra donde el Estado boliviano y las víctimas ejercen su derecho a conciliar. Si llegan a hacerlo sobre la reparación de algunos daños por violación a los DDHH, ahí se cierra el proceso; caso contrario la Comisión se convierte en acusadora contra el Estado junto a las víctimas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica” (El Día 4 abril 2018).

Por otra parte, Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido procesado/condenado (sujeto a confirmación judicial) a pagar un monto de dinero a los familiares de las víctimas del llamado octubre negro.

Los medios de comunicación nos recordaron los nombres de los familiares de las víctimas que acudieron a la justicia norteamericana. Las resultantes de la represión de Morales, fallecidas por balas militares (constatado y publicado) son, entre otras, las siguientes : Santiago Orocondo (fallecido en Oruro 9/06/2006); Rember Guzmán Z. y Celestino Ricaldes (Yungas de Vandiola 29/09/2006); Herman Ruiz (Villa Montes 17/04/2007); Gonzalo Durán, Juan Carlos Cerrudo, Jose Luis Cardozo (La Calancha Sucre 24 y 26 de noviembre de 2007); Fidel Hermani (Caranavi 8/05/2010); y Eduardo Rózsa Flores, Martin Dwyer y Arpad Magyarosi (Santa Cruz, Hotel Las Américas 16/04/2009). Tal vez se pueda sumar, por su gravedad, la ejecución asesinato en celdas policiales, de David Olorio Apaza (La Paz 6/07/2010).

¡Tan diferentes y tan parecidos! Tanto, que lo de Sánchez de Lozada puede dar pie a la denuncia a Evo Morales por exactamente los mismos motivos por los que se denunció, con condena en suspenso aún, al expresidente, quien está en las antípodas ideológicas del actual mandatario.

Lo explicado por Gary Julio Alberto Prado Araúz, conlleva un tema mucho más profundo: Si Morales busca deshacerse del juicio en la CIDH, debe negociar y reparar (monetariamente) los daños a las víctimas del caso terrorismo; si lo hace, admite culpabilidad en las ejecuciones y en la manipulación de un juicio amañado, sin pruebas ciertas, uso político del mismo, mediante fiscales, abogados del Ministerio de Gobierno e incluso los jueces; proceso que está muy lejos de terminar.

Si lo hace, estaría reconociendo que el poder político que ‘administra el Estado’ manipuló al sistema judicial y sobrepasó la idea de la proporcionalidad del uso de la fuerza y que no hubo defensa de los asesinados en el hotel Las Américas y, además, los dejaron morir desangrados, teniendo varios hospitales públicos en cinco cuadras a la redonda.

Si Morales negocia, reitero, debe renunciar a la Presidencia de la República/Estado, por haber puesto al Estado en servicio del poder, para terminar con la oposición política (derrota político/militar, dijo alguna vez el vicepresidente). Si lo hace, García Linera también debe renunciar porque el presidente le dio la orden y este al comandante de la Policía, de actuar en el caso del Hotel Las Américas.

¿Exagerado? Para nada. ¿Acaso es concebible que quien ordenó ejecuciones extrajudiciales y manipuló la justicia para mantener detenidos a ciudadanos bolivianos y que mantuvo un régimen de terror en el país, acepte negociar y arreglar por la vía civil el daño y perjuicio causado? Personalmente, pienso que no es aceptable y que si Morales entra a la negociación, debe abandonar el Gobierno y convocar a elecciones generales.

¿Y si no acepta? Puede tener un juicio que probablemente pierda y seguramente, atenerse a lo que venga. ¿Se parecen, no? Claro, faltan 2 meses aún, el tiempo no se para.