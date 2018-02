¡Son políticos y son la derecha!

Es el cotidiano insulto. Son las etiquetas que cuelga el MAS a todos los que se atreven a criticarlo. Aseguran que ellos han transformado el país y que los demás son lo que no quieren el cambio, el avance, el crecimiento. Todos son conservadores de derecha.



Hay que reconocer un único cambio serio e irreversible en Bolivia, pero es anterior al Gobierno de Evo Morales. Es el encargo que le dio la población junto con el cheque en blanco de los votos. Lo hicieron el presidente indígena, cuando en realidad es presidente cocalero. Evo acepta el encargo-regalo y a los indígenas los hace su bandera. La nueva Constitución que le entregan sus mandantes rompe nuestra vieja estructura social y reivindica la dignidad de los pueblos indígenas. Nunca más serán transparentes. Nunca más serán espectadores sin voz ni voto en la vida nacional. Ese es el mandato pero no es acción ni intención de Evo Morales. Evo es el único presidente de la historia que ordena reprimir a golpes una marcha indígena. Evidentemente, el país ha cambiado, pero también es evidente que la actitud del presidente va más por la línea del viejo pongueaje del látigo.



Por lo demás, hemos cambiado poco. Dar limosnas a los pobres no es cambiar su realidad. Es mantenerlos dependientes y humillados. Lo que sí era urgente era darles una educación de alta calidad, con colegios como los mejores de las ciudades. Era la auténtica exigencia del reparto más justo y era la única manera real de abrirles las puertas que la sociedad nunca les abrió. Pues en 12 años el nuevo Gobierno no dio un solo paso para despertar el sistema educativo y permitir el crecimiento auténtico de nuestro pueblo ¿Esa es la revolución? Además le llaman revolución socialista ¿Qué ha cambiado realmente para nuestra gente más sencilla? ¿Qué ha cambiado para todos? ¿Quién es el conservador que deja la sociedad como la encontró y se contenta con sembrar por el mapa nacional cientos de canchas de plástico, elefantes blancos y monumentos a la egolatría?



Una alta proporción de la sociedad nos oponemos al Gobierno actual precisamente porque no cambia lo que urge cambiar, porque no avanza, porque no crea, porque la mayor bonanza económica de la historia solo ha servido para esconder bajo un manto de despilfarro las mismas lacras que arrastramos desde hace 500 años. Si fuéramos derecha, probablemente estaríamos más contentos y más cerca del Gobierno.



El objetivo de la izquierda es el pueblo, los pobres, la justicia, la dignidad. El objetivo del MAS es el poder, el endiosamiento del jefe, el enriquecimiento a cualquier precio. Eso no es izquierda, ni es derecha. El MAS es personalismo hasta la tiranía, es autocracia. Y los que se oponen no son de derecha, ni son de izquierda, ni son de centro. Simplemente son los que sueñan con un país mejor, son los que no se resignan a ser de por vida la alfombra de nadie.