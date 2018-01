Estamos viviendo día a día una insostenible situación de conflicto nacional, que podríamos resumirla en un rechazo a un código que es legal, pero cuyo contenido es injusto.

En primer lugar, llama la atención que el tratamiento legislativo del proyecto del Código del Sistema Penal tuvo varias sesiones legislativas de discusión y no se puede entender, menos explicar, por qué los asambleístas de la bancada de oposición no hicieron conocer al pueblo las observaciones que ahora han salido a la luz gracias a las preocupaciones puntuales de colectivos y plataformas sociales, una vez que ese código fue promulgado oficialmente. No hay una explicación razonable al hecho de que el pueblo boliviano conozca artículos del Código del Sistema Penal que afectan directamente a los derechos de instituciones, personas y al desempeño de las actividades políticas futuras, una vez que fue promulgada la ley y no antes, cuando se estaba considerando en la Asamblea Legislativa. Esos parlamentarios de la bancada de oposición, con su ineficiencia evidencian una clara ineptitud y responsabilidad de sus componentes.

El estudio del derecho nos muestra, desde sus inicios, que las leyes son reflejo escrito del sentido común, el mismo derecho es la aplicación del sentido común, porque es la sistematización inteligente de lo que el sentido común nos muestra, nos dice y nos señala.

Es por eso que si una ley (entendemos dentro de este concepto a códigos, normas u otras disposiciones legales) se encuentra dentro de lo que el sentido común establece, esa ley va a ser justa e inteligente.

Otra cosa diferente es cómo una ley se crea, por eso es que no puede haber leyes ilegales, si se siguen los pasos que la Constitución señala, pero sí puede haber leyes injustas, es decir, que sigan todos los pasos burocráticos necesarios para su aprobación y promulgación, pero con contenido injusto.

En las escuelas de jueces (allá donde las hay serias) es pregunta usual a los futuros juzgadores cómo reaccionarían ante la disyuntiva de dictar una sentencia legal pero injusta, o de dictar en justicia dejando de lado lo legal, la respuesta sensata es que se debe actuar en justicia por sobre lo legal.

Una muestra de análisis del contenido del Código del Sistema Penal la encontramos en la disposición referente a los delitos tributarios que penaliza con prisión y multa del 100% del monto omitido de impuestos a los que incurran en esta figura. Esta disposición es legal, contenida en un código cuya promulgación es legítima, pero su contenido es injusto, considerando únicamente que los sujetos pasibles a la aplicación de estas disposiciones no llegan al 20% de la población nacional, porque más del 80% es informal e ilegal; sintetizando, aquellos que cumplen la ley en caso de imposibilidad de pagar impuestos, podrán ir a la cárcel con tremendas penas, en cambio, aquellos que no cumplen la ley (los informales) estas disposiciones no se les aplicará nunca.

No se trata de una oposición a uno u otro artículo del Código del Sistema Penal, es una oposición que amerita una revisión profunda y su adecuación a la realidad boliviana, que más bien busque tener leyes justas y no leyes legales que destrozan el sentimiento de justicia, como eran en la época de la colonia, las leyes de la mita, la encomienda, el repartimiento y el yanaconazgo; eran leyes legales, pero injustas.