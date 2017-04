Sellando las grietas de la represa del aborto

Comunidades cercanas a la represa Oroville despertaron alarmadas con la noticia que debían evacuar sus viviendas ante el peligro que grietas en el dique provoquen una inundación que arrase con sus vidas. Felizmente, las autoridades actuaron con rapidez y fue reparado, evitándose un desastre. Sin embargo, un peligro mayor acecha a Bolivia y es gestado por la bancada oficialista en la Asamblea nacional, que propuso un proyecto de ley que legaliza el aborto para ‘algunas’ causales ‘justificables’: 1. cuando la mujer no cuente con recursos suficientes, sea madre de tres o más hijos o sea estudiante, 2. Para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud o vida de la embarazada, 3. Se detecten malformaciones incompatibles con la vida, 4. El embarazo sea consecuencia de violación o incesto, o 5. La embarazada sea niña o adolescente.

Debemos velar para que se cumpla nuestra actual legislación, que resguarda al niño desde su concepción y se respete la voluntad de la población, en su mayoría cristiana. Existe amplio consenso en el mundo científico sobre que la vida comienza con la concepción, tal como el Dr. Jerome Lejeune, padre de la genética moderna, dijo: “Aceptar que una nueva vida empieza en la fertilización no es más un tema de opinión o de gusto personal, es simplemente evidencia experimental”. No obstante, quienes apoyan el aborto argumentan que la vida no alcanza el estado de ‘persona’ hasta cuando esta logra ciertas características, tales como no ser total y exclusivamente dependiente de la madre para sobrevivir, lógica que justificaría que una madre que viva en un lugar remoto termine con la vida de su bebé ya nacido, puesto que este es dependiente de ella.

Adicionalmente, afirman que toda ‘persona’ para calificar como tal debe estar físicamente separada de otra, por lo que a los siameses también podría negárseles dicha condición. Con lo anterior, los proaborto entran en un plano subjetivo sobre cuando nace la persona, aunque sus argumentos sean débiles. No debemos permitir la aprobación de esta ley, poque abrirá la puerta para su uso masivo como lo demuestra la experiencia de otros países con legislación similar. De aprobarse, se abrirán grietas que pueden provocar una avalancha de muertes inocentes.