Se viene la fusión de esferas

Estamos transitando una nueva era. La globalización se amplió de forma enorme durante estas dos décadas del tercer milenio. Ahora han surgido tendencias universales que desafían viejos preconceptos. Simultáneamente, el progreso se acelera de forma ineluctable. Parece mentira recordar que a principios del pasado siglo XX la oficina de patentes de EEUU cerró sus puertas porque “ya no había más inventos posibles”. Por cierto, tuvo que reabrir rápidamente y hoy atiende las 24 horas del día...

La fusión de las esferas tecnológicas, biológicas, físicas y digitales crece y crece; es la revolución de la era presente. El neurólogo argentino Facundo Manes remarca que los países desarrollados se han desarrollado porque invirtieron masivamente en educación, ciencia e innovación, aspectos donde las naciones latinoamericanas poco o nada hacen. Por eso tal vez apenas somos ‘emergentes’, nuevo eufemismo que supera a los oprobiosos términos ‘atrasado’ o ‘subdesarrollado’.

Cuando se habla de inteligencia artificial no es para películas de ciencia ficción, se avanza y hay resultados sorprendentes. Con las fusiones biotécnicas se crearán distintos tipos de empleo y desaparecerán varios de los tradicionales, como parte del proceso de destrucción creativa, término acuñado por el sociólogo alemán Werner Sombart y popularizado por el economista austríaco Joseph Schumpeter. Quien no entienda o no perciba el flujo de cambios que está en camino y seguirá viniendo en torrentes, tendrá problemas, ya sea para encontrar trabajo o para convivir en la sociedad que se avecina una vez que este proceso se decante.

Las interacciones de la fusión, al final van al fondo de la vieja idea de la humanidad: procurarse una mejor energía y tratar de ahorrarla usándola de la manera más óptima.

En su época, la energía del vapor proveniente del carbón sirvió para impulsar barcos y fábricas; luego vinieron otras innovaciones, particularmente la electricidad y el uso del petróleo. La misma (aún temida) energía nuclear es una excelente forma de ahorro en materia energética que aún tiene mucho que ofrecer si se logra superar el problema de los desechos nucleares.

La cibernética, con lo físico y lo biológico, se combinan generando múltiples esquemas, los que a su tiempo originarán a su vez nuevos artefactos y energías, como también inéditos empleos; surgirá una forma de vida diferente. Debemos estar atentos ante el inminente auge de la fusión de esferas.