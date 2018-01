Se consolida el centralismo en la planificación

Muy pocos se han enterado que el 2016 se sancionó la ley del nuevo sistema nacional de planificación, denominado SPIE el cual, a nivel municipal entre muchas otras cosas elimina los Planes de Desarrollo Municipal PDM y los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial PMOT, sustituyéndolos por el Plan Territorial de Desarrollo Integral para vivir bien, PTDI.

La ley da seis meses a los municipios para presentar el nuevo plan, tiempo muy corto para municipios con grandes ciudades, sobre todo por la cantidad de información solicitada.

Visto el proceso y las demandas, quedó claro que uno de los objetivos más importantes del Gobierno nacional era obligar a los municipios a enviarles una gran cantidad de información de la que carecen para sus informes consolidados, sobre educación, salud, abastecimiento, producción, caminos, riego etc. O sea hacer trabajar a los municipios en recolección de la información y la cartografía que necesitan. Eso explica porqué los planes elaborados son tan pobres en propuestas, pero voluminosos en cuanto a la cantidad de información numérica y cartográfica requerida.



Un objetivo más general

era dar a los planes la orientación ideológica del gobierno. Eso explica porqué en el índice, el primer punto se denomina

“enfoque político”, en el cual se reitera explícitamente que se exigirá la fidelidad a los conceptos de vivir bien en armonía con la madre tierra y cosas parecidas. No se admitirán visiones distintas.



Los planes deben de nuevo ser enviados a La Paz, al “órgano rector” del SPIE. Por pudor, ya no se dice que debe ser “aprobado” pues eso sería vergonzoso, hace ya mucho tiempo que los planes municipales no deben ser aprobados por el gobierno central, pero se ha inventado otra forma de aprobar o rechazar, más sutil, y es la de “verificar la concordancia y compatibilidad” del plan con los objetivos del PDES o Plan Nacional. Así las cosas, de nada sirven ya las cartas orgánicas pues los municipios tienen sus caminos al desarrollo ya enmarcados y definidos por el Gobierno central.



El SPIE y la guía para elaborar los PTDI siguen reiterando la enorme falencia que viene desde 1995, con la ley 1551, y es el de ignorar a las ciudades, situación más grave aún en municipios muy urbanos. No se destaca de manera correcta las enormes diferencias metodológicas, de concepto e instrumentales que existen entre la ciudad y el campo dentro de una misma administración territorial que es el municipio. Las consecuencias de esta falencia han sido y seguirán siendo graves para las ciudades, que no contarán con herramientas adecuadas de planificación de lo urbano.



El municipio cruceño cumplió con la ingrata tarea, y recogió gran cantidad de valiosa información, pero se quedó con un plan elaborado con una metodología obligada que no produjo un Plan que haya tenido impacto en la ciudad. Nadie conoce ese plan ni conoce cuáles son sus líneas estratégicas. La metodología los ha obligado a elaborar aburridísimos e inútiles cuadros de “concordancia” pedidos por la metodología del gobierno que confunde y no ayuda ni a su comprensión ni a su promoción.



Es urgente que ese plan se abra al debate y se “cruceñice” dándole una forma que muestre claramente las prioridades y los desafíos que se quiere encarar.