Santa Cruz, atrasada en sus planes urbanos

Nuestra ciudad carece de planes generales para avanzar en las principales actividades urbanas, por eso no logramos dar respuestas coherentes y oportunas a los desafíos que se nos presentan. Los pocos planes elaborados en la década anterior no fueron jamás implementados, y no se conoce un solo plan serio elaborado en esta última década. Nos movemos en una cultura que no valora la planificación y sus ventajas, prefiriendo las acciones aisladas, emocionales y coyunturales que no resuelven los grandes problemas de una ciudad tan compleja como la nuestra. Por eso los resultados de la gestión son tan pobres.

Planificar no es más que tener la capacidad de definir objetivos y diseñar los medios para alcanzarlos. Y es con esta definición que los ciudadanos, organizados mediante las redes sociales, debemos exigir la elaboración de los planes que se necesitan para Santa Cruz, pero además que hagamos el seguimiento y monitoreo de los mismos, tarea que hasta ahora se ha dejado solo a los medios, los cuales no pueden cumplirla solos.

El XIII Foro Urbano Ciudadano ha identificado los 15 planes que la ciudad necesita con urgencia y cuyos perfiles, con definición de antecedentes, contexto, objetivos, programas y proyectos, han sido entregados para su seguimiento. El listado incluye 4 planes para el desarrollo humano, normalmente a desarrollar entre los 3 niveles de gobierno; 3 planes para el conocimiento, la convivencia y la inclusión; 3 para la estructuración urbanística y ambiental del territorio; 4 para la eficiencia de los servicios a cargo del gobierno municipal y uno referido a la forma de gestión pública. De los 15 planes hay 7 que son de prioridad absoluta:

1) Plan de formación ciudadana para la convivencia y la inclusión en democracia. La única propuesta concreta es la de la Revolución Jigote; 2) plan del sistema ambiental, sobre todo para incorporar el proyecto del parque ecológico metropolitano sobre la base del proyecto aprobado en 2009; 3) plan de ordenamiento para la región metropolitana, en cumplimiento de ley departamental y estudios de transporte de JICA, entre otros; 4) plan general de movilidad urbana. Se ha creado una secretaría para atender este tema y ojalá se encare como verdadero plan, incluyendo un plan de transporte público. Hoy este plan no existe aún; 5) plan de mercados. Se descartaron planes anteriores, no existiendo un plan global. Existe solo una ley municipal y el traslado de los vendedores callejeros de tres mercados. Eso no es un plan; 6) plan maestro de drenaje pluvial. Hace un año el Concejo instruyó que se elabore, pero no se ha sabido más; 7) plan de readecuación de la gestión local para alcanzar gobernanza. No sabemos si la gestión municipal tiene el coraje y la voluntad política para enfrentar este problema.

Si la Alcaldía no encara estos temas con seriedad, nuestra ciudad seguirá a la deriva.