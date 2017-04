Revisando papeles y repreguntando

Dicen que ‘el tiempo’ cura y da (o no) la razón. El 3 de febrero de 2016 denuncié la posibilidad de tráfico de influencias de parte del presidente Evo Morales a favor de Gabriela Zapata Montaño.

Respaldé la ‘relación’ con un certificado de nacimiento del hijo de Evo Morales y de Zapata, pero sugerí que debía investigarse tráfico de influencias. En el Gobierno impulsaron la ‘línea del niño’ y me acusaron de mentir, pese a que Morales reconoció haber tenido un niño (que murió, según él). Posteriormente, se elaboró la estrategia de anotarme como el “enemigo que miente”; insistí en mi posición y luego, a base de otras investigaciones, planteé la hipótesis de que el niño nunca hubiera nacido (15 de mayo), cosa que no implicaba una retractación, pero el poder y algunos medios de comunicación dieron a entender que así había sido. Sostuve que todo era legal, la inscripción en el Registro Civil, los documentos presentados, los testigos, es decir, el niño nació (y sigue vivo legalmente), pero no nació físicamente, cosa que Morales dijo haber confirmado el 28 de octubre de 2016. Aun así, yo era el que ‘mentía’. Ahora ya nadie se atreve a decirlo.

Los últimos días de marzo y comienzos de abril (2017) no solo se confirmó absolutamente todo lo que investigué y denuncié: Zapata y Morales inscribieron a quien, supuestamente, era su hijo (declaraciones de la Of. de Registro Civil) y Zapata se adueñó de la Unidad de Gestión Social (Ministerio de la Presidencia), si no, qué me “empujó a revisar papeles” de nuevo y… ¡vaya sorpresa!



Recordé que Reymi Ferreira aseguró que Evo Morales sabía desde enero (2016) que Zapata usaba su nombre para lograr sus objetivos (los más sublimes y los más perversos, dicen Les Luthiers) y me pregunté: por qué motivo el presidente esperó hasta el 10 de febrero (2016) para enviar una carta al contralor Gabriel Herbas para que “a raíz de denuncias públicas y especulaciones surgidas en medios… respecto a un presunto tráfico de influencias entre el suscrito y la empresa china CAMC-C ‘ruego a usted proceda inmediatamente a investigar los procedimientos administrativos que se aplicaron en el proceso de contrataciones…’. Con el objeto de determinar la existencia o inexistencia de irregularidades” (firma, Evo Morales Ayma).



¡Se me pasó! ¿Por qué motivo el presidente pedía al contralor que investigue otros temas que no eran los denunciados? ¿Por qué el presidente nunca jamás denunció a Zapata? ¿Por qué razón el presidente desviaba el verdadero rumbo de la investigación? Pienso que, probablemente, porque pretendía encubrir a Zapata, en ese tiempo, dándole tiempo para que ella encontrara caminos que le permitieran salir del problema o que lo dejaran a él lejos del mismo. Lo cierto es que la carta no fue muy promocionada y… Morales no logró su objetivo, porque si hay ley, presidente o no, Morales deberá ser convocado a decir cuánto sabe y explicar su parte en este tema.