Reprochable proceso de selección de vocales

Ante las denuncias de instituciones cruceñas y constantes críticas de la comunidad de abogados que rechazan rotundamente la polémica designación de los nuevos vocales departamentales judiciales de Santa Cruz, por la falta de transparencia del proceso de designación de los vocales del tribunal de justicia, es oportuno aclarar que no se trata de una cuestión política ni regionalista, pues en Santa Cruz existen profesionales de Derecho de todo el país, es una cuestión principista, queremos que se respeten los procesos y que los abogados del distrito cruceño sean tomados en cuenta, como fue el caso de los abogados Moreno y Chuquimia, residentes cruceños que obtuvieron las mejores calificaciones y, pese a ello, no fueron seleccionados ¿por qué a uno de los que obtuvo una de las calificaciones más bajas y que no reside en Santa Cruz se lo designó vocal del Tribunal Departamental de Justicia?. Vulnerándose así la transparencia de este proceso de selección, considerando que es nuestra garantía de control popular para el funcionamiento y administración de nuestra Justicia.

Sin embargo, qué garantías nos da este Consejo si solo ellos evalúan y no así una verdadera comisión integrada por representantes del Consejo, del Tribunal Supremo de Justicia, de universidades, de los Colegios de Abogados y de la Asociación de Magistrados, además de la participación ciudadana. El Consejo de la Magistratura no puede ser juez y parte, evaluando solos, entre ellos van a proteger a sus amigos; lo que queremos es transparencia de la justicia, que ‘está muy estigmatizada’ por los malos funcionarios que dañaron la imagen del Órgano Judicial.

Sin dudas lo reprochable es el proceso de selección de estos vocales, que no tuvo su base en una comprobación pública ni objetiva, una valoración del desempeño, idoneidad, probidad, honestidad ni ética de la función judicial y la profesión de abogado como requisito; prueba de ello es que los designados no tienen una connotada ni prestigiosa carrera en la judicatura, en el ejercicio libre de la profesión o la docencia; de manera que la designación no ha recaído en los mejores juristas.