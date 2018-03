Repartija anticipada de Pdvsa en Venezuela

¿Que tendrá que hacer Venezuela tarde o temprano para salir de la profunda crisis económica, financiera y social en la que se encuentra? Esto en un país que depende aproximadamente un 90% de las exportaciones de petróleo y derivados, que produce casi nada y que importa básicamente todo.

La única solución pragmática para pagar deuda y enderezar la economía es privatizar parte o gran parte de esta industria y que además va cuesta abajo y no se ven signos de cómo recuperarla. Pero lo que observamos es que la repartija de Pdvsa ya empezó todavía antes de tomarse una decisión formal a este respecto y que analizamos más adelante.

Pdvsa va en picada y su repunte es extremadamente complicado. La producción de petróleo cayó estrepitosamente de 2006 a 2017 de 2,9 a 1,96 Millones de barriles día (MMBbld). Las exportaciones de crudo también bajaron (2006-2017) de 2,21 a 1,54 MMBbld. Las exportaciones de derivados de petróleo se desplomaron en el mismo periodo de 0,765 a 0,298 MMBbld.

Venezuela depende casi totalmente de estas exportaciones y con las cuales debe mantener una tajada importante de las necesidades del Estado. Si sumamos la caída de precios del petróleo desde 2014, la situación resulta calamitosa y se concreta en la crisis humanitaria que se ha desatado.

Solo 12 a 15 años atrás Venezuela: 1) ofrecía petróleo rebajado y a crédito a varios países bajo el lema de integración latinoamericana; 2) regalaba o hacía trueque por asistencia política (creo que aún lo hace) con aproximadamente 100.000 Bbld a Cuba; 3) ofrecía financiar y construir gasoductos en las costas de América Latina (PetroAmérica, PetroSur, PetroCaribe, etc.); 4) llegaba a los países con Pdvsa llena de plata ofreciendo frondosas inversiones en el sector de los hidrocarburos; 5) Y mucho más. Lastimosamente, hoy no tiene recursos para importar alimentos y medicinas que no produce, y su gente sale huyendo y pidiendo asilo en casi todos los países de nuestra región (excepto Cuba por supuesto).

Entrando en tema, la deuda total de Venezuela se estima en $us 120.000 millones y de tiempo en tiempo hace un ‘default selectivo’ cuidando de cubrir sobre todo los bonos de Pdvsa y del Estado para no caer en default total. Sin embargo, tiene una serie de otras obligaciones que no cumple y que explicamos a continuación.

Pdvsa acumula una frondosa deuda con varias empresas operadoras socias, a las cuales les paga poco o nada por la producción que realiza y que tarde o temprano tendrá que honrar. Estas operadoras saben que tarde o temprano algo sucederá y que se tendrán que honrar las deudas acumuladas.



Obviamente no van a poder pagar en efectivo, pero podrán quedarse con reservas de petróleo o gas bajo la tierra o activos en infraestructura que negociarán en inmejorables condiciones. Por eso es que todas se mantienen ahí agazapadas, con nulas o escasas inversiones y con campos en declinación. Se conoce que la deuda con una sola de ellas es de aproximadamente $us 4.000 millones.



Pdvsa mantiene también una elevada deuda con empresas de servicios petroleros que se estima en $us 24.000 millones. Desde hace algún tiempo, si no se paga en efectivo no se hace el servicio y las facilidades de producción están quedando en estado deplorable y la producción sigue cayendo. No hay cómo levantar la industria base de Venezuela. ¿Cómo cobrarán estas empresas de servicio? Probablemente también con reservas o activos de Pdvsa.

Una compañía se hizo ya dueña de dos activos de gas natural para desarrollarlos sin restricciones a cambio del pago de un bono con vencimiento. Se ha entregado el 50% de Citgo, la empresa de refinación y comercialización en EEUU y otros países de Pdvsa a cambio de pago de deuda. Ahora se ha desatado un desenlace diplomático entre Rusia y EEUU por este 50%.

Y así hay mucho más, por ejemplo, en relación a la deuda con China y sus empresas y que también tiene un ojo puesto en varios activos y reservas cuando las deudas no se cancelen.

¿No es todo esto el principio de una privatización disfrazada y negociada entre gallos y medianoche y en plena desesperación? Ya existe una repartija de Pdvsa anticipada y en breve vendrá más, como hemos explicado, de acreedores que esperan pacientemente.

Probablemente se entregarán activos adicionales formalmente cuando se trate de enderezar la economía del país. Qué manera de destruir valor en una industria con extrema politización, corrupción e ineptitud. Para caso de estudio.