Primero lo primero (si no, es tumbe)

Por estos días los micreros de nuestra ciudad amenazan con paralizarla si el municipio continúa con la pretensión de implementar las fotomultas, argumentando que esto afectará su economía (!). Luego de reír por lo surrealista del asunto, corresponde analizar su trasfondo, y es que, efectivamente, el incumplimiento sistemático de las normas de circulación de nuestros micros está “en el ADN” del sistema actual, es parte inherente de la perversa forma en que se ha permitido que funcione.

Esta anécdota nada graciosa, más los recientes anuncios municipales de ampliación de carriles, construcción de vías segregadas, etc. muestran una gestión municipal que no solo no aborda el origen de los problemas, sino que incluso los aprovecha para justificar proyectos cuya verdadera finalidad se desconoce (como la pretendida ampliación del cuarto anillo sobre la faja verde de mitigación del cordón ecológico).

¿Cuál cree el municipio que es el problema de fondo de nuestro transporte público? ¿Cuál quiere que creamos que es? ¿Y cuál es realmente?

El propio municipio lo diagnosticó en su más que razonable proyecto denominado Sistema Integrado de Transporte (SIT, 2006), que nunca implementó: el modelo de dejar que cada empresario del transporte elija y se adueñe de un conjunto de calles y avenidas de la ciudad y opere en ellas sin ningún control. Ese es el problema. Y deriva en una maraña de rutas pésimamente distribuida en lugar de una red que aproveche nuestra hermosa forma de telaraña, y en una competencia asesina entre estos ‘dueños’ de nuestras vías. Como resultado, el servicio es ineficiente, peligroso, contaminante y explota de manera inmisericorde a los trabajadores.

La solución del SIT también es de sentido común: una sola administración centralizada e inteligente, que define y controla rutas y frecuencias en función de la calidad de vida de la población, y una red básica de buses (manejados por choferes asalariados) sobre radiales y anillos que la población pueda combinar con un solo boleto para llegar a su destino.