EL DEBER

| Hace 27 minutos

Precisiones diplomáticas

Tras la expulsión del embajador Philip Goldberg (2008), el largo vacío en materia de jefe de misión titular entre Bolivia y Estados Unidos popularizó localmente el término ‘Encargado de Negocios’. Las palabras ‘Encargado de Negocios’ son una traducción poco afortunada del francés ‘Chargé d´Affairs’ que caló hondo y así quedó, pese a ser susceptible de confusión. Hasta el ciudadano boliviano que ostenta ese cargo en EEUU está confundido, al menos eso se desprende de sus recientes expresiones. Mejor hubiera sido traducir como ‘Encargado de los Asuntos’.



El Encargado de Negocios ‘ad interim’ (a.i., interino, si no tiene Cartas de Gabinete) es un jefe de misión designado por la Cancillería ante la ausencia (temporal o forzada) del embajador titular. El artículo 14.º de la Convención de Viena establece tres tipos de jefes de misión: a) embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente; b) enviados, ministros o internuncios acreditados ante los Jefes de Estado; c) encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores. Y en un segundo numeral agrega: “Salvo por lo que respecta a la precedencia y a la etiqueta, no se hará ninguna distinción entre los jefes de misión por razón de su clase”. En otras palabras, el encargado de negocios no está solo para promover ‘negocios’ (aunque es parte de su trabajo) o mejorar las relaciones económicas. Es el jefe de misión interino que tiene a su cargo todos los asuntos de un país en el lugar en donde ha sido acreditado por nota del embajador saliente o por su propia Cancillería. Por otro lado, hay misiones de menor rango que las embajadas. Allí el encargado de negocios ya no es interino (“a.i.”), llega con cartas de gabinete expedidas por su ministerio de Relaciones Exteriores.



Traemos esto a colación ante el anuncio del inminente cambio del actual jefe interino de la misión estadounidense, Peter Brennan. El señor Bruce Williamson ocupará ese cargo, según lo ha anunciado el Departamento de Estado y siempre como encargado de negocios ad interim. Se verá más adelante cuándo, cómo y bajo qué condiciones o acuerdos se volverá al nivel de embajadores. En todo caso queda claro: el encargado de negocios a.i. es jefe de misión, no está solo para promover ‘negocios’ ni tiene conexión directa con asuntos comerciales. Es tan jefe de misión como el embajador, solo que de menor rango y no representa al presidente del Estado. No hay tal “representación parcial” ni “rol principal” de promover negocios. Que estas precisiones diplomáticas queden claras, bien claras.