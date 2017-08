Populistas impopulares

La versión más moderna del peronismo, y la más corrupta, fue derrotada en Argentina en las elecciones internas obligatorias, lo que deja al Gobierno del presidente Mauricio Macri confiado en lo que pueda pasar en las elecciones de renovación parlamentaria de octubre.

Es la tercera derrota que un Gobierno populista sudamericano sufre en este siglo en elecciones libres, si no se cuentan las derrotas del masismo en elecciones municipales. La primera derrota fue también del peronismo, el 26 de octubre de 2015, y la segunda vuelta el 22 de noviembre, cuando ganó Macri.

La segunda fue del chavismo en Venezuela, el 22 de diciembre de ese mismo año, cuando el 55,2% de la población apoyó a la opositora Mesa de Unidad Democrática. Y eso que también en Venezuela los votos ‘ponderados’ valen más que los otros, como en Bolivia.

La tercera derrota de los populistas demagogos fue en febrero de 2016, cuando el referéndum boliviano dio el triunfo al No sobre la posibilidad de que Evo Morales vuelva a ser candidato.

La peor derrota de estos gobiernos es la que se da en Argentina, donde la señora Kirchner acaba de perder frente a un secundario candidato del frente de Cambiemos de Macri. Es la segunda derrota consecutiva del peronismo. Lo que hizo el Gobierno fue impedir que entren votos de contrabando, de Paraguay y Bolivia, cerrando esas fronteras.

Los gobiernos de Bolivia y Venezuela no quieren tener una segunda derrota. Se lo ha visto en Venezuela, donde Nicolás Maduro hizo un fraude descomunal para elegir a una ‘constituyente’ que debe obedecerle. Incluso la empresa contratada para contar los votos denunció el fraude. Los venezolanos preparan otra solución.

En Bolivia, el Gobierno ha decidido no llamar, por nada del mundo, a un nuevo referéndum porque no quiere una segunda dosis de la misma medicina. Por eso está pergeñando una elección, evitando una consulta. Aquí, los votos de contrabando no vienen de afuera, sino de los ‘pueblos originarios’ donde nadie sabe cuántos son, pero cuyos votos son milagrosos: eligen parlamentarios muy baratos.

De lo que resulta que aquello del ‘populismo’ es una falacia, porque no son tan populares que digamos: dependen del fraude o del contrabando de votos.