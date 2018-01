Otro paso de la larga lucha autonómica

A 11 años y poco más de un mes del histórico cabildo del millón, Santa Cruz tendrá desde esta noche plenamente vigente su Estatuto Autonómico. La Asamblea Legislativa Departamental sancionó ayer el texto y el gobernador Rubén Costas lo promulgará hoy, en lo que debe considerarse un paso histórico de un complejo proceso que seguro continuará hasta que se profundice más la autonomía.



No es el mismo texto redactado por la Asamblea Provisional ni el aprobado por casi medio millón de votantes (el 85,6% del padrón electoral cruceño) el 4 de mayo de 2008. El que entrará en vigencia en las próximas horas es el resultado de la adecuación a la Constitución, previo debate en la Asamblea Legislativa Departamental con sectores de la población cruceña. Para llegar a este momento, algunos de los artículos fueron modificados y sometidos al control del anterior Tribunal Constitucional que le dio su aval al filo del año pasado, pero luego de trabas y movilizaciones.



No es la autonomía esperada por los que concibieron originalmente el estatuto. Algunos de los que redactaron entonces el primer texto consideran que la Constitución alentada por el MAS desconoció importantes competencias departamentales que fueron aprobadas por voto popular, en un referéndum autonómico rechazado hasta ahora por el Gobierno. La adecuación de la norma a la Carta Magna hizo que se renuncie a algunas.



Sin embargo, no había otra ruta para encaminar el proceso autonómico que la que tomó la Gobernación y la institucionalidad cruceña en la última década, marcada por una intensa y permanente confrontación con el Gobierno de Evo Morales, que no mostró ni muestra aún una auténtica convicción autonómica. El ADN de las autoridades gubernamentales es centralista y lo muestra cuando acaparó los recursos del IDH que reclamaron las regiones y cuando dilata la discusión del pacto fiscal que todavía no llega. En la última década, el oficialismo se dedicó a debilitar política y económicamente a las gobernaciones especialmente opositoras.



En un contexto político tan desfavorable para los autonomistas y con una correlación de fuerzas muy favorables a los centralistas tuvo que lucharse contra viento y marea desde Santa Cruz por el reconocimiento jurídico del estatuto. Hasta ahora hay persecuciones por esta batalla, a la que se subieron finalmente una mayoría de las regiones del país. Frente al aluvión que comenzó en el departamento cruceño, el Gobierno tuvo que resignarse a aceptar lo inevitable: un Estado autonómico.



Desde Santa Cruz se ha asimilado una “autonomía moderada” y se ha peleado siempre sin romper el orden constitucional. Hoy se cierra una etapa histórica de lucha, pero se abre al mismo tiempo una nueva que apunta al perfeccionamiento del proceso y que la deben continuar las generaciones políticas que quedan, pero sobre todo las que vienen.