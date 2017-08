Nuestros aliados

A propósito del Tipnis, algunas organizaciones civiles están pidiendo que se llame a un referéndum, que podría también incluir la ley de la coca, pero quizá haya que añadir a la consulta un tema más importante todavía: decidir de qué países vamos a ser aliados los bolivianos.

En una semana, el presidente Evo Morales pidió que los pueblos del mundo salgan en defensa de Corea del Norte ante la “amenaza” de EEUU y su ministro de Justicia visitó al presidente de Irán para entregarle el Libro del mar.

¿Somos aliados los bolivianos de Corea del Norte, una de las dos monarquías comunistas del mundo, más sanguinaria que la otra, y de Irán, el origen del terrorismo, que provocó un baño de sangre en Argentina con el atentado a la AMIA?

El vicepresidente García Linera dijo hace poco que si Evo Morales hubiera sido presidente hace 100 años, no perdíamos el mar. Se equivocó con esa cifra. Sabemos que los números no son su fuerte. Pero si seguimos el ejercicio que propone, aunque con más precisión, habría que imaginar que si Evo Morales hubiera sido presidente durante la Segunda Guerra Mundial, Bolivia no hubiese estado en el frente que combatía a Hitler. Que el Gobierno boliviano defienda al régimen de Nicolás Maduro, que pisotea la democracia, que asesina jóvenes, que viola todas las leyes, se podría entender, pero no justificar, por aquello de la ALBA, pero apoyar a Corea del Norte y hacer amistad con el régimen iraní es un exceso, incluso para un desquiciado.

El presidente tiene, entre sus atribuciones, manejar la política exterior. Pero ahora, cuando el mundo mira con horror la posibilidad de una guerra mundial, los bolivianos tendríamos que ser consultados.

El dictador de Corea del Norte dice que sus misiles llegarían a todas las ciudades de Estados Unidos. Pero si Estados Unidos responde, el Gobierno boliviano protesta. Ahora, el obeso dictador anuncia con insistencia que atacará la isla de Guam, donde existen bases militares de Estados Unidos. Es decir: el Pearl Harbor del siglo XXI está a la vista.

El obeso dictador de Corea del Norte tendrá sus delirios suicidas, pero los bolivianos no tenemos por qué sumarnos a esa locura. Tendríamos que decirlo en un referéndum, si hay tiempo todavía.