No existe el jardín de flores de Evo

Una de las más interesantes iniciativas recientes desarrolladas por las plataformas ciudadanas ha sido, sin duda, la elaboración de un Informe Ciudadano sobre el Estado del país. El documento producido, de 42 páginas y presentado el 22 de enero pasado, ofrece un resumen sucinto, pero sustancioso, del verdadero estado de la nación, que sirve para confrontarlo con el que penosa, amañada y cansinamente ofrece el presidente Evo Morales cada año. Si el informe de Morales está lleno de cifras que comparan manzanas con naranjas y obvian realidades evidentes, el informe ciudadano, que se sustenta en indicadores oficiales, pone las cosas en su sitio y desenmascara las mentiras oficiales.



Del informe, que es muy sustancioso, creo que son estos los tres elementos principales:



Confusión sobre el PIB: el Gobierno se ufana de haber “triplicado el PIB”, dice el informe ciudadano, cuando en realidad usa un ardid estadístico: presenta el PIB nominal (a precios corrientes), pero lo expresa en dólares a un tipo de cambio artificialmente subvaluado. Con ello se infla el PIB a los supuestos 38.000 millones de dólares actuales.



Cualquier lector puede hacer este cálculo: si tomamos el crecimiento promedio anual del 5,1% de los últimos 12 años, resulta que el PIB, que era de 11.304 millones de dólares en 2006, debería haber subido a 19.600 millones de dólares en 2017, no a los supuestos 38.000 millones de hoy. Con esa aclaración, el PIB per cápita pasó de 900 dólares en 2006 a 1.700 dólares actualmente, no a 3.000 como dicen las mentirosas autoridades. Yo quisiera saber si el presidente Evo Morales sabe de este engaño o él mismo es uno de los timados.



La nueva situación entraña otra conclusión importante: la deuda externa, de 8.844 millones de dólares para 2017, representa el 45% del PIB “verdadero”, no el 23% que asegura el Gobierno. Por lo tanto, la salud financiera nacional no está tan saneada como nos aseguran.



Un segundo aspecto central del informe es establecer cuáles son los resortes del crecimiento actual. Mientras la economía real (construcción, agricultura, minería, etc.) representaba el 75% del crecimiento del PIB en 2005, a junio de 2016 su aporte se redujo al 44%. La que ha tomado mayor prevalencia en estos años es la “economía rentista”, formada por los servicios financieros, la administración pública y los impuestos.

Por ello la informalidad es creciente, no se genera empleo estable y productivo, y la pobreza no puede reducirse a mayor velocidad.



El tercer tema que deseo mencionar, y final, considerando lo breve de este espacio, es el, en realidad, bajo nivel de las inversiones públicas.

El aumento de los precios de los productos exportados por Bolivia hizo que los ingresos fiscales (recaudaciones estatales) subieran de 2.000 millones de dólares en 2005 a 9.000 millones en 2014. El problema es que el MAS usó el 79% de esos ingresos al gasto corriente (sueldos de funcionarios públicos, viajes y viáticos, propaganda gubernamental, organización de numerosas ‘cumbres’, viajes en avión y helicópteros, etc.). Solo el 21% fue destinado a la inversión pública, por ejemplo construir caminos u hospitales. Lamentablemente, incluso en ese aspecto, se gastó el triple en canchas de fútbol que en centros de salud.



La verdadera Bolivia, lamentablemente, no se parece a ese jardín de flores que Morales, cada 22 de enero, persiste en retratar.