La prestigiosa Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) renovó su directorio en un sobrio acto (20.3.18) del que participó el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, quien sorprendió a los centenares de invitados al no quedarse corto con los halagos vertidos en su discurso sobre el sector empresarial cruceño del que dijo -parafraseando al cantautor cubano Silvio Rodríguez- que avanza no solo con la mirada en el presente sino también en el porvenir, y que no solamente mira a Santa Cruz sino a Bolivia, por lo que hay mucho por aprender del empresariado cruceño.

En relación al indicado evento, el reconocido periodista cruceño Tuffí Aré, a tiempo de indicar que los dirigentes del indicado gremio privado reconocen a García Linera como nexo directo con el Gobierno, destacó de la intervención del presidente de Cainco, Jorge Arias Lazcano, el haber reiterado que la economía boliviana puede crecer a un ritmo anual del 7%, si las políticas públicas apoyan la inversión en los sectores agropecuario, agroindustrial y construcción.

“La meta parece un sueño, ya que son pocas las naciones que crecen ahora a ese ritmo. Pero si el país lo toma en serio, nada es imposible”, escribió Aré, recomendando que García Linera “no solo sea un buen traductor de estas expectativas, sino que lidere desde el Gobierno el aprovechamiento de las oportunidades” (“Cara a cara”, EL DEBER, 23.3.18).

Yo estuve allí esa noche y me deleitó escuchar al presidente de Cainco afirmar que el PIB de Bolivia puede crecer al 7%, algo que como economista comparto plenamente (lea más adelante y sabrá por qué). Me encantó leer también de Tuffí que nada es imposible -casi una confesión de fe- habida cuenta que cuando existe “la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve”, lo imposible se hace realidad.

Como creyente sé que para Dios no hay nada imposible, como tampoco hay imposibles para quien le cree -además- es él quien pone en el corazón de las personas el querer como el hacer...



Pero, como la misma Biblia narra, siempre habrá algún Tomás -o tal vez muchos- que diga que crecer al 7% en Bolivia es una utopía. Para esas personas, para quienes el “ver para creer” es su estilo de vida, quiero informarles en base a información oficial del INE que…¡Bolivia ya creció en el pasado no solo al 7% sino por encima del 7%, y no una vez sino cinco veces, entre 1951 y 1975! Por tanto, alegrémonos: con el país que hoy tenemos con seguridad que crecer al 7%…¡es posible!