Nación camba, en la congeladora

El arquitecto Sergio Antelo (don ‘Yeyo’) parece ser el último de la élite cruceña obsesionado con la utopía de crear la nación camba, desligarla del actual Estado "trucho", y dotarla de Gobierno propio. Pero su propuesta, por sus atisbos secesionistas, está hibernando en la congeladora y allí quedará.

No otra cosa se deduce cuando uno mira que los ‘adelantados’ de ayer, segundones de don ‘Yeyo’, rompieron el pacto de adhesión y hoy manejan otro proyecto más conveniente a sus intereses, que consiste en lograr que el poder político se traslade a Santa Cruz, cosa que en concepto del gobernador Rubén Costas, que lo encabeza, es una realidad irreversible porque “desde hace tres décadas el poder económico está en Santa Cruz”. Sigue la búsqueda de hegemonía sin violentar la estructura organizacional del Estado. Consiguientemente, a don ‘Yeyo’ no le queda otra que bajarse de su nube y admitir la inviabilidad de su proyecto, en vista que se está quedando sin creyentes. Y vendrán más deserciones porque los nacionalismos del tipo hitleriano ya pasaron de moda. Además, los cambas no son una nación sin Estado, forman parte del Estado boliviano, junto con otras nacionalidades originarias, por más que lo estigmaticen sin consideración alguna.

En su búsqueda de antecedentes históricos que refuercen su teoría unipersonal, sostiene que “los cruceños o cambas no participamos de forma constitucional en 1825, nuestros dos representantes en la Asamblea convocada por el entrometido Sucre no llegaron a las deliberaciones y menos a exponer las demandas que el cabildo cruceño les había encomendado”. (Los Cambas: Nación sin Estado, pág. 87).

Se equivoca porque entonces los vecinos se pronunciaron por la independencia de la patria grande y no por la independencia de Santa Cruz ni por ninguna nación camba. Consta en documentos que los diputados Seoane y Caballero sí alcanzaron a exponer las instrucciones del cabildo cruceño que era por la independencia de las provincias del Alto Perú, y así votaron (ver Hernando Sanabria F., Humberto Vásquez M., Orestes Harnes A. y otros cruceños notables ). Pero quienes pueden proporcionar antecedentes ‘históricos' son los collas, cuyas espaldas aún conservan las huellas de los latigazos que les dejaron los combativos cambas, cuando estuvieron en su auge.