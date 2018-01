La coyuntura política actual en Bolivia ha llegado a un momento crítico. Son diversos los aceleradores de este proceso político: 21F, 28N, 3D y la emergencia de los médicos. Sin embargo, la lectura del Gobierno es que la movilización obedece a una conspiración política que busca desgastarlo. Lo que se puede constatar es que el conflicto está mutando, pues se están articulando otros sectores populares a la movilización en las calles (los transportistas y la COB) porque reconocen que también serán afectados con el nuevo código penal. Todo ello no es casual; es una sumatoria de descontento e irritación ciudadana por la amenaza a sus libertades políticas y, sobre todo, a la democracia entendida como reglas de juego previamente pactadas.

Así las cosas, se puede inferir que el campo opositor se ha robustecido. Está compuesto por sectores populares, movimientos ciudadanos, indignados y, por último, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Reducirlo a la categoría de “la derecha” es un anacronismo conceptual que no representa la realidad. Dice Hannah Arendt que “la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres”.



En este sentido, la fortaleza del campo opositor en comparación con el Gobierno es que está compuesto por una diversidad de sectores populares, que si bien no obedecen a un línea ideológica que los haga militantes de una estructura partidaria, es un caldo de cultivo de nuevas ideas y de proyectos desde donde pueden emerger nuevos liderazgos. Si bien el Gobierno tiene un liderazgo visible, estructura burocrática, medios de comunicación, sectores populares afines y, sobre todo, las Fuerzas Armadas a su favor, adolece de eso que tuvo en su primera gestión y que le valió respeto global: fuerza moral. El 2018 ya es año preelectoral y, dados ciertos indicios, va a ser altamente conflictivo, pues hay muchos intereses en juego para 2019. Aunque es prematuro hablar de un cambio de ciclo político, es posible deducir una disminución inusitada de las fuerzas políticas progresistas en la región. Todos los gobiernos en el mundo sufren de desgaste político, tanto por factores internos como externos; el Gobierno del MAS no es la excepción.

Solo el diálogo sin condiciones puede atenuar las movilizaciones y paros, que inobjetablemente están afectando al ciudadano común. Entre 2008 y 2018 hay muchas diferencias. Si el Gobierno no corrige ciertas políticas, se empieza a constituir la antesala del vaciamiento ideológico y sus consecuencias.