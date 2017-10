Micro y mega pecados

Eso de achicar las faltas propias y magnificar las ajenas, lejos de ser un invento de los conductores de la revolución cultural democrática, se remonta muy atrás. Sin ir tan lejos, todavía resuena aquello de “errores, no delitos”, pronunciado mucho antes que el actual recurso de inconstitucionalidad de la Constitución. Bien vistas las cosas, se trata de una propensión humana, magnificada entre los políticos profesionales, a empequeñecer la imagen de yerros y delitos, por razones de prestigio y prevención de los castigos que pudiesen acarrear.



Pero, como en otras áreas, nuestros gobernantes rompen todas las marcas y son campeones creativos para mutar calamidades en milagros. ¿De qué otra manera se puede describir la instrucción vicepresidencial de que las evidencias y hechos de abuso del poder y desfalco de fondos públicos pasen a llamarse- casi afectuosamente- microcorrupción? No importa que sean cientos de millones de bolivianos, como en el Fondo Indígena, o centenares -muy probablemente mucho más- de millones de dólares, en contratos de YPFB, o en grandes contrataciones directas; con el último refinamiento de la categoría acabamos de aprender que si la fechoría es de menos de $us 10 millones, sería una cuestión “insignificante”.

La lógica del asunto es que si la falta no involucra directamente y comprobadamente a los máximos conductores o a ministros, debe ser considerada microcorrupción. O sea, si el corrupto tiene poco poder político, el producto del abuso o la rapiña es micro. Que haya exministras y dos presidentes de YPFB (con rango de ministros) presos, no importa, la regla debe mantenerse. El control de la administración de justicia y la estrategia de prorrogarse largo tiempo en el control del poder, tal vez consigan que se imponga la moda de miniaturizar la corrupción, en el lenguaje, aunque nos aplaste en los hechos. Si así ocurriese, es bueno estar advertido de que los mayores abusos y desfalcos están pendientes: la oferta para lubricar la reelección perpetua, llamada ‘agenda patriótica’, es un programa de endeudamiento por miles de millones de dólares para megaobras, desmontes de millones de hectáreas y más contrataciones directas.

Como la oposición partidista no cuestiona ni propone alternativas, corremos el riesgo de que el estado de las cosas se mantenga inmutable, independientemente de quienes gobiernen, porque ya sea que la llamen micro o mega, la corrupción se está consolidando como el pecado distintivo de la profesión política.