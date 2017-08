‘Memes’ de Dawkins, ¿sexo en el cerebro?

Meme (del griego mimema= algo que es imitado) es un término acuñado por el biólogo Richard Dawkins en 1976 y hace referencia a la unidad de información cultural que se transmite de generación en generación. En esa lógica, los memes de Dawkins son análogos a los genes (unidad de información biológica), pero en lugar de transmitirse vertical o hereditariamente (de padres a hijos, exclusivamente), se transmiten de forma horizontal, vía mecanismos sociales, políticos, religiosos, comunicacionales o de otra índole.

Ejemplos de memes son las costumbres, tradiciones, creencias, doctrinas, dogmas, ideologías, etc., que nacen en la mente y luego se anidan y repiten masivamente en una determinada plataforma social. Es lo que pasó, por ejemplo, con un grupo de chimpancés observados por más de 20 años (EL DEBER, 02/05/2017) y que recientemente mostraron un nuevo comportamiento que es exprimir musgos y tomar agua, ¡algo que no hacían antes!. Esta nueva idea (meme), que se le ocurrió a uno de los miembros del grupo, se fue repitiendo entre los miembros hasta convertirse en un rasgo o tradición cultural exclusiva, ya que no existe en otros grupos sociales de chimpancés (algo análogo, sucede en las sociedades humanas).

La teoría del meme ha dado lugar a la Memética, campo de investigación donde han nacido aplicaciones para distintos ámbitos, como el marketing viral, marketing social, las relaciones públicas, la evolución cultural, la historia de las ideas y la informática. En el mundo de internet, una de las aplicaciones más populares del concepto de meme ha sido el vinculado al humor en sus distintos ángulos: el sarcasmo, la parodia, el cómic, la burla, el humor negro, la sátira, la crítica, en fin, culturalmente se ha convertido en una forma de expresión social que se difunde y evoluciona de manera análoga a los genes, pero sin necesidad de sexo, basta tener un conjunto de cerebros, una idea que es compartida y ver qué pasa luego con ella. ¿Sexo entre cerebros? No precisamente, al menos en un contexto biológico, aunque desde una perspectiva sociológica es una pregunta muy estimulante y buen título para un libro.

Y es que todo meme en la jerga común se comparte, es decir, se repite como un gen, pasando virtualmente de una persona a otra, y de esta a otra, etc. Según el caso, el meme inicial puede ser modificado, es decir, muta y cambia muchas veces el sentido original dando como resultado un meme diferente, o sea que: “Evoluciona”.

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en vectores efectivos para la trasmisión masiva de memes que marcan modas con potencial de consolidarse o no en el tiempo. En este mismo momento millones de memes se gestan y están a punto de ser enviados casi simultáneamente, y otro tanto se está recibiendo en millones de dispositivos móviles, ajenos a su significado y origen. Pero eso no importa, simplemente son memes y eso basta, pasando a ser de este modo una herramienta más de las nuevas formas tecnológicas de expresión democrática, abierta y accesible a cualquier cerebro dispuesto a darle una chance.



Richard Dawkins es un férreo darwinista, un ateo acabado y autor de obras como: El Gen egoísta, El relojero ciego, El espejismo de Dios. Si tuviera la chance de dedicarle un ‘meme’ en formato de cómic, creo que pondría a Richard frente a una gran puerta de ingreso al cielo, leyendo un cartel que dice: “Esto es producto de un meme, por favor no insista...” Aunque en sus manos se advierte una llave medio escondida cuya etiqueta reza: “Apta para todo meme…”