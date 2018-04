Matar al delito, no al delincuente

En la cárcel de Selangor (Malasia), se encuentra un joven cruceño condenado a la horca por haber cometido el delito de transportar unas cápsulas de cocaína en su estómago. Malasia, uno de los 49 países que componen el continente asiático, reconoce la pena de muerte, mediante la horca y, por tanto, es una de las poquísimas naciones que sigue anclada en la Ley del Talión o primitivismo penal.

Aunque nominalmente es un país democrático, Malasia carece de muchas de las libertades existentes en las sociedades occidentales. Este lejano país asiático ignora que hasta la pena de muerte (donde todavía existe) ha evolucionado hacia formas más ‘humanas’, como la cadena perpetua, la silla eléctrica, la inyección letal. La horca, como forma de imponer la pena de muerte, era común en el oscurantismo de la Edad Media, y ahora figura como una reliquia penal en los países signatarios de las Naciones Unidas.

Entre todas estas formas de imponer sanciones irracionales, existe la ‘cadena perpetua’, que en términos de resultados equivale a la ‘pena de muerte’ y hay quienes sostienen que es aún más grave, por cuanto vive el condenado (si es que esto se puede considerar vida) en una jaula (cárcel) esperando la muerte, y sin ninguna posibilidad de ejercer sus derechos más elementales.

La pena de muerte (en todas sus formas), contrasta no solo con la idea de resocialización, y última ratio de la pena y el sentimiento de justicia que debe prevalecer en todo país civilizado y decente, sino que se convierte en una venganza pura y dura del Estado, cuya razón de ser es precisamente buscar cómo proteger al ciudadano, incluyendo a los extranjeros. Malasia ignora que ni la horca puede enmendar el pasado. En general la pena no es un conjuro para corregir la historia sino una estrategia para que el futuro no sea tan inseguro y violento. Solo en ello encontraría algún sentido el sinsentido de quitar la vida a una persona.

En verdad imponer nada menos que la horca para castigar a una persona, que ha hecho el rol de ‘mula del narcotráfico’ no solo que es desproporcionada e inmoral y supone un verdadero retroceso jurídico y social, sino también vulnera convenios y pactos internacionales, que prohíben este tipo de sanciones en pleno siglo XXI así como el endurecimiento de las penas en general.

En esta dirección, por ejemplo, la Constitución boliviana en su artículo 118 prevé, por un lado, que la sanción máxima será de 30 años, sin derecho a indulto y, por otro, que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados. Lo contrario de lo que proclama nuestra CPE (válido para todos los países), supone traspasar la línea roja de los derechos humanos y la dignidad humana.

Tómese en cuenta que en los pocos países que mantienen la pena de muerte y la cadena perpetua, tampoco han resuelto los grandes problemas que genera la delincuencia. En realidad, el sistema penal no puede resolver asimetrías sociales, como escasez de vivienda, empleos dignos y estables, la falta de oportunidades, la extrema pobreza, etc., que son las verdaderas causas del delito y que el Estado está obligado a erradicar.

Sin embargo, querer resolver estos problemas mirando solo los efectos de determinados hechos criminales e imponer sanciones irreversibles, pone al Estado al mismo nivel del delincuente y, por supuesto, sanciona un delito pero cometiendo otro delito ─quitar la vida─, primer derecho fundamental. En cualquier caso, lo primero que debe hacer el Estado es estudiar las causas del delito y a partir de conocer sus verdaderas raíces, imponer políticas preventivas y, sobre todo, educativas para disminuir la tasa de criminalidad.

El desafío para todo Estado, que se precie de civilizado y democrático, debe ser matar al delito, no al delincuente; lo contrario se llama simplemente venganza y vivir anclado en la Edad Media.