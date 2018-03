Masterclass para viajar por el mundo del submundo

Fue en el corazón de Barcelona, en la prestigiosa Universidad Ramón Llull, en esa sala cálida con docentes y estudiantes que estuvieron atentos a la Masterclass sobre periodismo de investigación y a los grandes reportajes que me han llevado a los escenarios más calientes de la realidad.

Aquí también estuvo sentado Gay Talese, me cuenta Jaume Risquete, el brillante docente que me hizo sentir en casa, mientras navegábamos en esta pasión desbordante de contarles mil y una historias. Gay Talese –pienso- el veterano escritor y periodista que escribe sin prisa para inmortalizar a los obreros que construyen el mundo y que no son invitados a las ceremonias de inauguración de sus obras monumentales. Talese los entrevista, convive con ellos para resucitarlos, para sacarlos del mundo de los olvidados. Jaume Risquete sabe de la importancia del periodismo de investigación, por eso me ha invitado para dar esta clase magistral y me acompaña con varios libros de autores que han entrado a territorios hostiles y de peligro, y cuando habla también contagia la fuerza motora de esta pasión.

“No hay mejor forma de hacer periodismo que haciendo periodismo de investigación”, le digo de entrada al auditorio que ha acudido para escuchar cómo se cuecen las crónicas que le han dado sentido a mi mundo durante los últimos diez años. Para entonces, las historias brotan y vuelan por toda la sala y se arma una fiesta de las palabras: Un periodista ambicioso debe escapar de las redacciones porque desde ahí no se ve lo que pasa en el horizonte… Lo que mueve el mundo de un redactor es la curiosidad, salir en busca de testimonios, de documentos, ejecutar el gran viaje, sabiendo que el reportaje tiene que poner su foco en los que abusan del poder y sobretodo en sus víctimas… Después, sentarse a escribir no solo para informar, sino, para que el lector se meta en la historia porque, como decía Truman

Capote, el periodismo y la literatura son dos brazos del mismo río.

Para los estudiantes de Periodismo que ya habían estudiado tres de mis reportajes de investigación en las clases monumentales que dicta Jaume Risquete, llegaba el plato fuerte de la Masterclass: meternos en los misteriosos territorios de Tribus de la inquisición, en Los colmillos de la mafia y en Esclavos made in Bolivia, mundos oscuros donde moran los fantasmas de los linchamientos de vecinos contra vecinos, de traficantes que están matando al gran felino de América y de personas sometidas en talleres clandestinos de costuras de Argentina y Brasil. ¿Cómo se hicieron estos trabajos?, ¿cuáles fueron las técnicas que se utilizaron y los riesgos que se padecieron? Y toda esa montaña de información que sostiene debajo del mar la punta del iceberg que corona las largas faenas de investigación.

La universidad debe su nombre al sabio medieval Ramon Llull, (Palma de Mallorca en 1235 - 1315), el primero en no utilizar el latín sino su lengua vernácula, el catalán, para escribir parte de su obra filosófica.

La fama de Ramón Llull traspasa fronteras. Desde Bolivia, José Ros, catalán boliviano y reconocido docente universitario, sabe que en lo

que se refiere al catalán, Llull fue el primero en utilizarlo para fines filosóficos, lo cual contribuyó a dotarlo de una prosa culta y especializada.

Aquí hay mucho por contar y por escuchar, por conocer, por compartir, por recordar. Las últimas palabras son para rememorar un viejo mensaje del gran reportero del siglo XX, del polaco Ryszard Kapuscinski, que con voz experimentada dijo: “Si le teme a las balas, a las víboras, a la fiebre, a las espinas, a las enfermedades venéreas o a las letrinas, entonces usted jamás será un periodista de investigación”.