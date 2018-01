Magistrados ‘asustaditos’

Finalmente fueron posesionados los 52 magistrados del Poder Judicial, entre titulares y suplentes. El presidente Evo Morales les tomó juramento y lo primero que les dijo después fue: “Los veo un poco asustaditos y asustaditas”. Y no era para menos, están asumiendo la conducción del Poder del Estado que está más cuestionado y falto de legitimidad en toda la historia del país.

Se ha llegado al día de la posesión después de un recorrido en el que hubo cuestionamiento a la forma cómo el bloque parlamentario del MAS votó por ellos como candidatos; en el que se conoció que 7 de cada 10 postulantes habían sido funcionarios públicos durante el actual Gobierno; en el que sus hojas de vida fueron débilmente divulgadas por el Tribunal Supremo Electoral y, lo más grave, en el que el voto nulo fue mayoritario en las elecciones del 3 de diciembre.

Los actuales magistrados llegan con un promedio del 35% de los votos válidos, algo más de un millón de voluntades ciudadanas y no todas estuvieron dirigidas a los ganadores, sino que se distribuyeron entre todos los candidatos de cada tribunal. A pesar de eso, el presidente les dijo que estaban en esos puestos por la “la voluntad del pueblo”. Es más, comparó el porcentaje de votos válidos con los porcentajes alcanzados por varios exmandatarios del país.

Evo Morales les dijo que el pueblo les pide transparencia, rapidez, gratuidad y justicia a las nuevas autoridades; que actúen con fuerza y arraigo para prestar servicio al pueblo.

En cambio, el magistrado Esteban Miranda, que habló a nombre de sus colegas recién posesionados, dejó claras sus exhortaciones. Primero reconoció que llegan a ese sitial en medio de una falta de legitimidad y de credibilidad, por lo que planteó que uno de los principales retos es revertir esa realidad. Por otro lado, remarcó el desafío de la independencia de poderes, en un momento en que la ‘injerencia del Ejecutivo en el

Poder Judicial’ es uno de los principales cuestionamientos de la ciudadanía. En ese marco, pidió que sus colegas coordinen, pero que no se sometan a la presión política ni económica.



Es el segundo Poder Judicial que asume por el voto del pueblo y es el único país en el mundo en el que se utiliza esta metodología, la cual no ha permitido que la justicia esté mejor en Bolivia. Esa dramática realidad ya fue reconocida por el oficialismo y por la oposición, así como ha sido comprobada por miles de ciudadanos que sufren la retardación en sus procesos, la corrupción y otros males que se agravaron en vez de superarse.



Para transformar la justicia se necesita más que un cambio de rostros, se necesita una reforma de fondo que implique mayor presupuesto, mejor cualificación de los juzgadores y voluntad política para no torcer los fallos en función de intereses circunstanciales. Por todo lo anterior, la posesión de nuevas autoridades judiciales no es esperanzadora para el país, ya que ellos están “asustaditos” y el pueblo también.