¿Macondo o McOndo?

Recuerdo que hace varios años, aparecía en el Newsweek una nota del escritor Alberto Fuguet que titulaba “El realismo mágico ha muerto”, en dicha nota, el autor de Mala onda, Sobredosis y McOndo aprovechaba para anunciar el nacimiento de un nuevo movimiento.

En ese entonces me preguntaba ¿Puede el nacimiento de un movimiento literario, sepultar a otro?, ¿quién se adjudica el título de demiurgo cervantino que dictamina los “designios divinos” de mundos y paisajes literarios?, ¿puede el uso o desuso de un estilo narrativo enterrar la proyección universal de sombras y muros que emanaron del mismo?, ¿puede el realismo mágico ser reducido exclusivamente al mundo macondino?

Aunque la respuesta corta es no, podemos puntualizar algunas reflexiones:

Los movimientos literarios solo son un invento necesario, una convención, un afán de quienes empecinada y obsesivamente buscamos ponerle una etiqueta a todo. Así, desde el punto de vista taxonómico, es una necesidad, pero nada más…

Macondo deja de ser patrimonio del Realismo Mágico desde el momento en que se proyecta universalmente y adquiere un sentido y significado propio al margen del estilo que lo engendra.

El así etiquetado “Realismo Mágico” en un contexto histórico, pudo haber estado en una fase de estasis literaria lo que no es sinónimo de extinción literaria. Las especies en el mundo biológico se extinguen y ya está... ¿Existen leyes en la literatura que definen y establecen la extinción de algo? La respuesta es no, dado el potencial mimético de las ideas que pueden llegar a encapsularse y permanecer latentes hasta que la ventana de la oportunidad se abra. Lo que en la práctica existen son convencionalismos, percepciones y lo que nunca falta... los críticos literarios, cuyas “plumas papales” pueden curiosamente estimular la latencia, la sensación de anestesia, la estasis en fin… es parte de la lúdica literaria.



Las posibilidades narrativas y evolutivas del Realismo Mágico no han sido totalmente exploradas y la propia antítesis que surge es una consecuencia, un subproducto, un derivado.

Creamos por un momento que el Realismo Mágico ha muerto. ¿Y mañana qué?, ¿Gabo, dejó de existir o no tendrá quien le escriba?



Literariamente parece que Gabo sigue vivo y tiene aún quien le escriba. Al final, el capricho literario y despojado de complejos… siempre estará ahí, espontáneo, libre, con magia o sin ella, con humos sudorosos de trópico o bruma danzante de ocaso, con peces de oro que salen de la nada o con la voz profunda de una curandera amazónica, con Gabo o con Fuguet, en Macondo o en McOndo. Todas válidas, todas vivas, todas vigentes. ¡Ecce litterae!