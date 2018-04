Los trámites son un martirio

El mundo se moderniza. En otros países no hace falta que el ciudadano acuda a las oficinas públicas para hacer trámites, porque los puede realizar en línea y sin la pérdida de horas y hasta días, que significa hacer lo mismo en este país. Solo por mencionar tres ejemplos de muchos otros, sacar un pasaporte, la licencia de conducir o una ficha para acceder a una consulta médica se ha convertido en un verdadero calvario en Bolivia.

Para solicitar la otorgación de un pasaporte, los interesados deben pasar la noche en una larga fila que se forma fuera de la oficina de Migración. Además, debe utilizar toda la mañana y, a veces hasta la tarde, para ser atendido. Por si eso fuera poco, el documento no es emitido el mismo día, sino que se debe volver y hacer otra fila para recogerlo.

Para tramitar la licencia de conducir, el interesado debe ir primero a Tránsito para requerir su certificado de antecedentes, donde todas las mañanas hay decenas de personas aguardando su turno; después debe acudir a un centro médico para que le hagan una evaluación de salud, con la consiguiente espera de más horas. Finalmente, debe madrugar en las oficinas del Segip para que le den el documento.

Hace algunas semanas, EL DEBER publicó la noticia de que las personas de la tercera edad deben pasar la noche afuera del hospital El Bajío para sacar ficha y acceder a la consulta de un profesional en salud, si le piden análisis debe hacer lo mismo, pero otro día, y así van pasando las horas que se dejan en oficinas públicas, donde no solo está la pérdida de tiempo, sino también y con mucha frecuencia, el trato poco amable de los funcionarios públicos.

La espera que desespera a los ciudadanos da lugar a la aparición de tramitadores y gente que vende espacios en las interminables filas de ciudadanos; muchos de los cuales (los que pueden) llegan a pagar sumas diversas para evitar la pérdida de tiempo y la incomodidad de dormir en la calle, lo que favorece la corrupción.

Si Bolivia ha tenido avances importantes en la lucha contra la pobreza y la modernización del Estado, no puede ser que en materia de trámites los pasos hayan sido hacia atrás, porque en este momento estamos peor que hace algunos años, cuando –por ejemplo– los pasaportes eran entregados en el día.



No alcanza con que las autoridades exhiban nuevas obras o hablen de cifras macroeconómicas, si en los hechos el ciudadano sigue siendo irrespetado porque no hay suficiente información, porque los trámites demoran más de la cuenta o porque hay servidores públicos que no saben hacer su trabajo o que tratan mal al público al que atienden.



La recuperación de la institucionalidad en el país también implica alcanzar mejores niveles de eficiencia. Solo así podremos hablar de ‘vivir bien’, cuando el ciudadano deje de padecer en las oficinas del Estado.