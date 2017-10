Fernando Prado / Arquitecto urbanista

| Hace 14 horas

Los sofistas del pacto fiscal

Con un increíble despliegue publicitario que con seguridad cuesta millones, el Gobierno nos recuerda lo mucho que se ha avanzado en el tema del pacto fiscal, enumerando las siguientes acciones puestas en marcha: 1. Capacitación para el mejoramiento de la gestión pública de los gobiernos autónomos, buscando la eficiencia de la misma. 2. Incremento de la capacidad productiva de las regiones. 3. Capacitación para la búsqueda de nuevos recursos. 4.Preparación de agendas productivas. 5. Mejoramiento del gasto público. 6. Promoción del desarrollo productivo. Se cierra la publicidad diciendo que lo que uno reciba de más, otro estará recibiendo menos….



Empecemos denunciado esa tremenda tergiversación de la verdad. Lo que se pide no es quitar a unos departamentos para dar a otros; lo que se pide es quitarle algo al obeso y centralista Gobierno central que se come cerca del 80% de los recursos, para distribuirlo entre los nueve departamentos. No se debe mentir de esa forma.



Todas las demás acciones son muy loables, pero sin duda corresponden a otras instancias de Gobierno como el Ministerio de Desarrollo Productivo y de todas formas poco tienen que ver con lo que significa un pacto fiscal. ‘Pacto’ quiere decir un acuerdo, mediante el cual cada parte cede algo, no quiere decir ‘asistencia técnica’ o recibir ‘capacitación; y ‘fiscal’ quiere decir recursos económicos provenientes de impuestos. No hay dónde perderse.



Por si quedara alguna duda pensamos que es importante volver a la fuente, y esta es la ley marco de autonomías y descentralización, de julio del 2010, que es la que establece la necesidad de este pacto fiscal que debe definir los recursos nacionales que se cederán a los gobiernos autónomos en función de las competencias que estas irán asumiendo.



En la realidad, no solo se han asignado competencias sin recursos, sino incluso el Gobierno central ha obligado por ley a los gobiernos autónomos a realizar desembolsos definidos arbitrariamente. La lista es larguísima, desde bonos, el último para los minusválidos, a la comida de presos, pasando incluso por el financiamiento obligatorio a la investigación petrolera.



Pero volviendo al ‘pacto fiscal’, la ley mencionada, en su disposición transitoria XVII, I dice textualmente: “El servicio de Autonomías en coordinación con el ministerio de Economía elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y competencia de las entidades”. Además, establecía un plazo de seis meses una vez conocidos los datos del censo, plazo que tampoco se ha cumplido.



Eso es todo, lo demás lo que se publicita es sofisma puro. Recordemos que sofistas en Grecia eran aquellos que querían hacer pasar lo falso por verdadero, de mala fe.