Los cruceños frente al reto del mañana

Los cruceños y quienes vivimos en este territorio, quizá porque debemos organizarnos en relación con eventos de la naturaleza y superarlos, tenemos una visión idealizada de nosotros mismos, nos sentimos orgullosos de pertenecer a un grupo humano que siempre buscó la manera de sobrevivir y que promulga la fe de la religión cristiana. Nos gusta conocer el entorno para enfrentar los problemas prácticos de la vida y lo acompañamos con una actitud analítica para estudiar lo que nos rodea y preocupa. Hemos acumulado habilidades y conocimientos, que aplicamos buscando una forma superior de vivir.

Los cruceños siempre han hecho lo que sienten que deben hacer; no son fríos, son racionales. Su identidad ideológica está fuertemente vinculada con su forma de ser y actuar participando de una sociedad plural. A través del tiempo han madurado logrando relacionarse mejor, les interesa una justicia imparcial y eficiente en sus procedimientos, sin burocracia, que le dé sentido a la vida de forma práctica. La política la perciben como una actividad humana más, en la cual la ideología convive con necesidades concretas a las que hay que dar solución, y eligen sus preferencias enmarcadas en la libertad, la democracia y en el respeto de la propiedad privada productiva como una forma de legado y seguridad familiar, personal y social.

Al cruceño le gusta ser protagonista, ha desarrollado en su día a día una cultura a través de la música, la pintura, las artes visuales e interpretativas. Es pragmático, quiere mejorar sus condiciones de vida y la de su familia, las discusiones teóricas sobre ideología tienen sentido si ofrecen soluciones, respeta las diferencias ideológicas, no está de acuerdo con la violencia, y le gusta vivir en paz y cordialidad. No está libre de prejuicios, a través de los cuales procesa información para construir su realidad. El pueblo es una estructura moderna de sociedad que transmite una actitud exitista y ha creado su identidad basada en el trabajo, la libre iniciativa, el respeto mutuo y la alegría que se transmite en sus relaciones sociales, sus festejos familiares, la celebración de Carnaval.



Los cruceños forman fácilmente grupos de amigos para compartir vivencias y tertulias, y además es un pueblo hospitalario, lo que le ha permitido recibir a los migrantes, que los ha incorporado en su sistema productivo y social. Les importa mucho que el migrante conozca su forma de ser y actuar, que respete su cultura, su organización en lo productivo y social.



Los ciudadanos cruceños son miembros de una poderosa red de comunicación e interacciones personales, que pueden levantar la voz y hacer llegar su protesta y convocar a otras personas para movilizarlas para enfrentar y dar solución a problemas sin necesidad de recurrir a instancias tradicionales de poder. Están conscientes de que vienen cambios acelerados por los avances tecnológicos y su realidad está en permanente evolución y cada día recibe estímulos tanto de mensajes positivos como negativos que tienen que procesar en la búsqueda de la verdad y sus sueños.



El cruceño tiene la habilidad de adaptarse a la transformación del empleo, en un mundo que se está redefiniendo, elevando la demanda de servicios; es emprendedor, cree en sí mismo y está enfocado en buscar nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida, pretende que todos sean activos y participen de esta gran iniciativa con pasión y entusiasmo en base a un plan comunitario que se transmite entre los ciudadanos actuando en consonancia.



Al ciudadano cruceño le importa mucho que las instituciones públicas y privadas sean útiles, ofreciendo un servicio eficiente sin burocracia ni clientelismo. Cada vez reacciona con más fuerza cuando percibe que no están actuando correctamente, las cuales son cuestionadas, dado que la misión institucional es resolver problemas de la gente.



Somos orgullosos de nuestros orígenes y nuestro pasado, le damos valor a la palabra, la sinceridad, espontaneidad; somos respetuosos, creativos, hospitalarios, solidarios, y defendemos la libertad para producir, los derechos civiles y somos vigilantes en la preservación del medioambiente.