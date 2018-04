Lo mío, lo tuyo, lo vuestro... lo nuestro

Los conflictos por el usufructo de bienes naturales o de los beneficios que genera su explotación componen un capítulo significativo de nuestra historia y de no mediar un viraje próximo y profundo es posible que este resulte aún mayor. El hecho de que unas de las novedades más importantes de la Constitución haya sido la introducción del reconocimiento de que el conjunto de los recursos naturales es de propiedad de todas las bolivianas y bolivianos, rompiendo con la tradición de asignársela al Estado, no parece haber calado aún en nuestra conciencia y menos en nuestras prácticas.

Una de las evidencias más directas de esa escasa asunción es la indiferencia con que suelen tratar los medios, los partidos políticos, ONG y todo otro tipo de colectivos ciudadanos y sociales, las cuestiones referidas a contradicciones, inclusive muy grandes, que se ciernen sobre estos recursos, cuando no caben dentro de la más estrecha y formal jurisdicción de un cierto territorio. Así, el problema de Rositas sería de los cruceños, el Chepete de La Paz, el Tipnis de Beni, las carencias de agua de Potosí o Sucre de esas capitales y así hasta el infinito.

Pero si los regionalismos, las tradiciones, las mezquindades políticas y los reflejos rentistas más primitivos nos condicionan a responder de ese modo, la mundialización de la economía, la política y el calentamiento global, nos obligan a replantearnos la manera como encaramos estas cuestiones. La inundación del parque Madidi y la vulneración de la cuenca del río Beni afectan a los departamentos donde están estas maravillas y a la larga a todo el país. Más aún, afectan a toda la cuenca amazónica y de eso modo tienen impacto planetario, como ocurrirá con megarrepresas sobre las cuencas del Río Grande y el Mamoré.

Solo mentes muy obtusas o muy bien rentadas, pueden defender la idea de que la devastación ambiental, la liquidación de fuentes de vida es algo que podemos permitirnos, porque ahora “nos toca depredar por nuestro desarrollo” o que “guardar bosques es de proimperialistas”. De allí que la alarma que ha hecho sonar la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), sobre el avance subrepticio y el carácter de secreto de Estado con que avanza el proyecto más caro de la historia del país, el de la megarrepresa del Chepete sobre el río Beni, necesita sacudir la indiferencia, el localismo o la ignorancia que pueden ahogar una respuesta común sobre este tema y todos los otros que hipotecan nuestro futuro.



En una carta dirigida a Juan Evo Morales Ayma, como presidente del Estado, la UMSA exige que el proyecto a diseño final que la empresa Geodata entregará en breve al Ejecutivo se haga público y que, de inmediato, se abran todos los canales de información, consulta, análisis, diálogo y reflexión, porque una obra que costará un mínimo de $us 7.000 millones, que afectará nocivamente todo el curso del río Beni, desoxigenando sus aguas con un embalsamiento que durará varios meses y secuestrando sedimentos minerales, con afectación de los parques Madidi y Pilón Lajas, es de incumbencia nacional y, en consecuencia, el Gobierno no debe adoptar ninguna medida unilateral y arbitraria.



Los recursos vitales –agua, bosques, tierra, biodiversidad- son nuestros, no de la burocracia estatal que ahora, como antes, presenta un récord espantoso de mala utilización de esas fuentes, igual que de los recursos financieros obtenidos con la explotación de las reservas naturales no renovables, principalmente. Las renovables se agotarán y empobrecerán con el uso que se está haciendo de ellas y con los planes gubernamentales de ultraexplotación y devastación.

Se requieren cataratas de cartas a los legisladores, campañas de firmas, información periodística, movilizaciones y todo tipo de expresiones ciudadanas y democráticas para que se respeten nuestros derechos a la participación, al control social, a un medioambiente sano, a la preservación de las fuentes de vida como reserva estratégica colectiva de bolivianas y bolivianos. El texto íntegro de la carta puede verse en https://www.facebook.com/groups/280638448985438.