Leer por las costuras

Releer para que las historias vuelvan a hablar al oído. Volver a leer para encontrarse con uno mismo, para buscar al muchacho aquel que tomaba el colectivo de la mañana temblando de frío mientras caía una lluvia atrevida, sabiendo que lo que pasaba afuera no importaba porque lo que valía la pena eran los personajes de Julio Cortázar, los aires cálidos del Macondo de García Márquez, las batallas irreverentes del capitán Alatriste, las crónicas humanas de Martín Caparrós cuando Martín Caparrós aún no sabía que era tan grande.

Leía dentro de los autobuses destartalados que me llevaban a las aulas sordas de la universidad, en los parques donde encontraba un árbol como en el que bajo su sombra se sentaba mi padre de mis recuerdos de niño y también leía tirado en la cama con los pies apoyados en la ventana.

Pero llegó un tiempo en que después de las lecturas empezaron las relecturas, a pesar de que en la mesita de noche quedaban muchos libros formando una montaña cada más empinada. Releer los libros para leerlos esta vez por sus costuras, para entender su estructura, para intentar conocer los secretos del mago, para dar con las otras caras de los personajes que se habían escapado como una liebre durante las primeras emociones. Cada vez que releo un libro, como lo vengo haciendo ahora, también me encuentro conmigo mismo y descubro que la obra que leí hace mucho tenía un sabor diferente porque con los años también llega la madurez de lector, y entonces uno puede darse cuenta de que el libro estaba mejor escrito de lo que creía, o que cojea en algunas de sus esquinas y que no es prudente recomendarlo como un libro de cabecera.

Ayer terminé de releer Crónica de una muerte anunciada y me encontré con un García Márquez más genio que nunca y con una obra en la que, él más querido de todos los tiempos, era tan periodista como tan escritor. Como él decía, sus libros son libros de periodista, porque tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico que en el fondo son grandes reportajes novelados o fantásticos, cuyos personajes, por la confianza que a uno le toman en las relecturas, lo sé ahora, suelen hablarle a uno al oído