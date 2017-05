Latinoamérica: construyendo el futuro

A medida que América Latina y el Caribe comienza a dejar atrás seis años de desaceleración económica, es imprescindible hallar la manera de estimular y fortalecer esta incipiente recuperación.

El crecimiento económico fue el factor central detrás de las conquistas sociales y económicas de la región en los últimos 10 años, pero ya no disfrutamos de las mismas condiciones. La caída en los precios de las materias primas y la desaceleración de economías clave, como China, golpearon duro a la región.

Ante este panorama, la infraestructura es uno de los principales facilitadores a la hora de mejorar la productividad e impulsar de manera sostenible los motores de crecimiento domésticos.

Queda claro que no poseemos la infraestructura que necesitamos. Los caminos de baja calidad aumentan los costos para pequeños productores y exportadores, minando su capacidad de competir. Asimismo, la falta de acceso a saneamiento mejorado y la exposición a aguas residuales no tratadas causan enormes daños a la población. Por otro lado, buena parte de nuestra infraestructura no está preparada para la rápida urbanización, o para enfrentar los efectos del cambio climático, que resultan en la pérdida de vidas y enormes costos de reconstrucción. Los pobres son los primeros en sufrir cuando la infraestructura no existe.

Históricamente, se intentó resolver estas cuestiones buscando nuevos recursos, se estima que se necesitan unos $us 180 mil millones adicionales por año. La región en su conjunto invierte menos del 3% de su PIB en infraestructura, comparado con más del 7% en Asia oriental, aunque algunos países invierten más del 4%.

Nuevos informes del Banco Mundial señalan que, en lugar de gastar más, podríamos gastar mejor y aprovechar plenamente el potencial del sector privado. Un gasto más eficiente traería consigo enormes beneficios. En el caso del sector energético, la región necesitaría $us 23 mil millones para mantener el ritmo de inversión del pasado. Los costos se reducirían como mínimo a la mitad bajo un enfoque de eficiencia, resistencia ante el clima y energías renovables.

Teniendo en cuenta las actuales limitaciones en cuanto a recursos públicos, la movilización del sector privado es una necesidad. Las Asociaciones Público-Privadas (APP) no solo complementan la inversión pública, sino que brindan mayor eficiencia y calidad a los servicios. Ya son casi 20 los países de la región con legislación para las APP. Para evitar los errores del pasado, cualquier reforma en este campo debe considerar aspectos sociales.

Bajo estas circunstancias se requiere un nuevo enfoque para la infraestructura como motor de crecimiento. Los medios para lograrlo están a nuestro alcance y el momento de hacerlo es ahora.