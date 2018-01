Las criaturas monstruosas de Leonora Carrington

Ella, que no sabía lo ocurrido con su amante, sufrió un colapso mental y fue internada en un siquitátrico, en España, donde recibió terapia electroconvulsiva; esta experiencia traumática marcó su obra e inspiró su autobiografía Down Below

En el centenario del nacimiento de Leonora Carrington (1917-2011), Dorothy Project publicó los cuentos completos de esta fascinante escritora y pintora surrealista que nació en Inglaterra y vivió la mayor parte de su vida en México. Tenía fama de rebelde desde la niñez: la expulsaron de dos escuelas de monjas por desobediente y desafió a sus padres, que desconfiaban de sus aspiraciones artísticas. A los 20 años se mudó a Francia con uno de los artistas más importantes del siglo XX: el surrealista Max Ernst, a quien arrestó la Gestapo en 1939 acusado de hacer “arte degenerado”. Ernst consiguió escapar a Estados Unidos con la ayuda de algunos amigos y allí se casó con la coleccionista de arte Peggy Guggenheim, olvidándose de Carrington.

Ella, que no sabía lo que había ocurrido con su amante, sufrió un colapso mental y fue internada en un siquiátrico en España, donde recibió terapia electroconvulsiva; esta experiencia traumática marcó fuertemente su obra e inspiró su autobiografía, Down Below. Viniendo como venía de una clase tradicional, todas esas viscisitudes la rodearon de un aura de escándalo. Tras ser dada de alta del siquiátrico se mudó a México, donde fue una pintora muy prolífica y con un mundo asombroso y muy original. Fue, no obstante, poco conocida hasta sus ochenta años, cuando de pronto su obra se hizo famosa.

Carrington escribió la mayoría de sus cuentos cuando tenía menos de 25 años, influida por el mundo onírico de los surrealistas, la magia y el folclore celta: en sus historias, los animales y las criaturas fantásticas conviven con los humanos, la realidad se trasforma de manera caprichosa y la naturaleza es a la vez extraordinaria, enigmática y amenazante.

“Nos acercábamos cada vez más a la casa de las fieras. Podía ya escuchar a los animales revolviéndose en su duermevela. Me hubiese gustado darme la vuelta, pero tenía miedo del ciprés y de lo que podría hacer con sus peludas ramas negras. Mientras más fuerte olía al león, más fuerte cantaba para darme coraje”, dice en “La cita real”.



En “La debutante”, hay una joven que no quiere ir a un baile en su honor, cuento que seguramente se basó en la presentación en sociedad de la propia Carrington, que debutó en la corte del rey Jorge V a insistencia de sus padres. La joven envía a una hiena que conoce en el zoológico a la recepción en su lugar; para hacerse pasar por un ser humano, la hiena devora a la sirvienta de la joven y usa su rostro como máscara. Sin embargo, cuando los invitados notan el punzante olor del animal, la hiena decide comerse la máscara humana delante de todos: “¿Así que huelo un poco fuerte? ¡Pues bueno, yo no como tortas!”, dice la bestia antes de desaparecer por la ventana. Hay en el gesto de la joven y en la actitud de la hiena una provocación ante las convenciones sociales y el buen gusto: a lo civilizado responden con la irrupción de lo salvaje, de lo indomable.



Los personajes de Carrington no poseen identidades fijas, y por eso permanecen en extraña -y a ratos peligrosa- convivencia animales, humanos e híbridos. En “Mi madre es una vaca” se habla de la identidad como una gran legión de maniquíes que los humanos se colocan para poder comunicarse entre sí: “Cada individuo le da nombres a sus maniquíes y casi todos estos nombres comienzan con ‘Yo soy’ y están seguidos de una larga corriente de mentiras”.



Los cuentos siguen la lógica del sueño y desafían la estructura convencional del relato; en su desbordante y poética libre asociación de imágenes, recuerdan a los textos de la uruguaya Marosa di Giorgio y a sus criaturas monstruosas.