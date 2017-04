La magia de los aeropuertos

Amí me gusta gastar mi vida en los aeropuertos, mientras aguardo que la voz metálica de una mujer diga por el altoparlante que llegó el momento de abordar el avión que llevará a los pasajeros al otro lado de Bolivia o del mar. La espera en los aeropuertos tiene una magia que se pega en la piel. Una magia que en cualquier otro momento y lugar se llamaría aburrimiento. Cada uno de ellos tiene su sello particular y hasta es un enigma al que uno juega a descifrarlo. Los modestos aeropuertos de algunos pueblos de la Amazonia son un canto a la selva en el que los aviones son contemplados desde el suelo como si fueran pájaros enormes que rompen el cielo y el sueño de los viejos habitantes, que, al calor de la una de la tarde, intentan hacer la siesta. Ahí yo me he distraído aguardando las maletas que bajan de la panza de la nave y las cargan a lomo de algún carrito rústico, para que luego uno busque la suya como se busca la aguja en un pajar y cuando se ha dado con ella, gritar triunfante a voz en cuello: “¡Esta es!, ¡esta es!”.

Una vez estuve en uno donde la terminal era solo un techo con calaminas, desde donde se podía ver la pista y al fondo de ella a un hombre preocupado, espantando a los cerdos que, de rato en rato, cruzaban sin miedo a ser embestidos por las avionetas que llegaban pocas veces por semana. Y es imposible olvidar aquel otro, donde los trabajadores de la torre de control vivían atormentados porque el ruido de las turbinas alteraban a las abejas que tenían sus colmenas prendidas de la torre de madera y que se metían por las ventanas sin vidrio y les hacían escapar poniendo en riesgo los aterrizajes.

En otros, donde la vida corre con prisa y los pasajeros buscan sus puertas de embarque, ansiosos por encontrarlas, temerosos por perder el viaje, por extraviarse en ese epicentro de encuentros y despedidas, los libros salen a escena y yo busco el que está de turno, el que he guardo en la mochila como si se tratara de un salvavidas y que en sus páginas porta la magia que mata no solo el hambre, sino también esa manía torpe de estar pendiente de oír la voz de la mujer que debe anunciar que ha llegado la hora de irse