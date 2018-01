La legitimidad democrática

Las movilizaciones nacionales contra la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera y para que se respete el referéndum constituyen una llamada de atención que los gobernantes deben tomar muy en cuenta, reflexionar y comenzar a buscar respuestas satisfactorias al pueblo. No solo deben poner atención al reclamo ciudadano movilizado en las calles, sino fundamentalmente tienen que escuchar a esa inmensa mayoría silenciosa, que se queda en su centro de confort, pero que tiene el poder de hacerse escuchar con el voto en las urnas.



El consentimiento de los gobernados es la fuente última de legitimación del poder y ese consentimiento o respaldo no se presume, sino que es verificable fehacientemente, se acredita mediante elecciones limpias, fiables, competitivas. Sin embargo, la democracia como sistema de organización de la convivencia política no se reduce a la legitimidad de origen, ni se agota en la afirmación solemne de la soberanía popular, y cómo se accede al poder, sino que se suma la legitimación de ejercicio, porque la democracia es también una respuesta a la pregunta de ‘cómo’ se gobierna, no solo de ‘quién’ gobierna.



Los gobernantes deben tener presente que, en democracia, las formas, los modos, los procedimientos, los ritos, los gestos, las palabras, los mensajes, los silencios, son tan importantes como los contenidos. A diferencia de los gobiernos autoritarios, que no admiten a los ‘librepensantes’ ni en sus mismas agrupaciones, y son incapaces de procesar las demandas de cambio de forma pacífica, la democracia ha sabido renovarse, perfeccionar sus instrumentos, sus instituciones, ha demostrado una enorme capacidad de adaptación y regeneración.

El ‘reino’ de la libertad solo es posible en el sistema democrático. La alternativa democracia formal-democracia real es falsa, porque sin libertades formales no hay democracia de ningún tipo. La democracia política es condición necesaria para construir cualquier otra forma de democracia: social, económica, etc.

La libertad de elegir en función de las preferencias personales es como puede avanzarse hacia la igualdad y la justicia, y cuando se ha invertido la dirección no se ha recuperado nunca la libertad. Lo que cuenta es la libertad aquí y ahora, no la libertad prometida en un futuro paradisiaco, como la que prometieron los marxista-leninistas y los ideólogos del socialismo del siglo XXI.



Los países en los que se han alcanzado mejores niveles de calidad democrática, libertad, igualdad, bienestar y prosperidad son países democráticos. Y cuando se ha abandonado el camino de la tolerancia y la libertad, de la democracia y se ha tomado el camino del totalitarismo, populismo o el fanatismo, la dignidad humana ha sido pisoteada hasta la barbarie como ocurre en Venezuela.



La democracia es el único método que asegura el respeto a los principios de libertad, igualdad y dignidad individual, ya que encarna o comporta en sí mismo la afirmación de ciertos valores sustanciales y universales: quien no crea en la igual dignidad básica de los seres humanos, sin excepción, difícilmente creerá en la democracia; es decir, quien no respeta la dignidad de las personas, no es demócrata ni aceptará las reglas del juego de este sistema.



A estas alturas, pocos se atreven a discutir seriamente el principio de que el poder último de decisión en materia política corresponde al pueblo en su conjunto, y cuando ya hemos avanzado casi dos décadas del nuevo siglo, la democracia goza de consenso y se ha convertido en una palabra honorable que todos invocan, aunque no la conciban de la misma manera.



En el momento estelar del ejercicio democrático, en las elecciones, todas las opiniones valen exactamente lo mismo, todos tienen el mismo poder de decisión; esa igualdad encuentra su más alta expresión en el sufragio universal: un hombre, un voto, con independencia de su preparación, formación o capacidad económica. En todo tiempo y lugar, la democracia significa que el pueblo tiene el legítimo derecho de aceptar o rechazar a las personas que han de gobernarles.