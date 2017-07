La indiferencia anda suelta

El tráfico vehicular está atorado pese a que no es la hora pico. Los vehículos apenas gatean. A la derecha de la avenida hay un camión estacionado con luces de parqueo y cerca de la llanta delantera, una motocicleta caída y a su lado un hombre que se retuerce como una culebra herida. Hay mucha gente alrededor. “¡Un accidente!, ¡un accidente!”, dicen excitados y nadie ayuda al caído. Están ocupados con sus teléfonos móviles en las manos, algunos graban videos, otros toman fotografías y muchos transmiten en vivo por sus cuentas de redes sociales. Esta escena ya la había visto otras veces en la ciudad. Totalmente diferente a los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Ellos nos contaban que hubo una época cuando la solidaridad no estaba extraviada ni de parranda, cuando al que tropezaba se lo ayudaba a levantar. Claro, eran años en los que la gente no vivía para alimentar la panza de ese bicho enorme que está colgado en el ciberespacio y que aguarda las fotos y videos con hambre de lobo.

Las familias salen a comer afuera. Una de ellas llega a un restaurante. El papá y la mamá se sientan primero y los tres hijos les siguen después con caras de hambre. Miran la carta, ordenan. La comida tardó en llegar, pero ellos no han sentido el paso del tiempo. Eso pienso al ver sus caras de asombro cuando ven sus platos en la mesa y dejan de estar concentrados en sus smartphones. Hay otros como ellos en ese mismo local. Están ahí físicamente, pero no echan mano a la conversación ni se miran a los ojos. El dios teléfono les pide atención a tiempo completo, incluso a la hora de la comida.

Hay un periodista que está entrevistando a alguien. Ese alguien le habla, se esfuerza por analizar la realidad, le cuenta varias historias. Pero el periodista no le escucha, no le mira de frente y ese alguien se da cuenta que así, es como estar hablando solo, ignorado por su interlocutor. Pero educado como es, no le echa en cara, no le reclama nada. Prefiere callar y despedirse sin aspavientos. El periodista no se da cuenta. Sigue pendiente de su teléfono. Las redes sociales no pueden esperar.

En esta sociedad ocurren cosas. La indiferencia también anda suelta.