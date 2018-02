La duda y los bots

El domingo, a mitad de la tarde, tengo la costumbre de encerrarme en mi cuarto y revisar las redes sociales, reviso todos los mensajes del WhatsApp, las historias en Snapchat, las fotos en Instagram y las publicaciones en el Facebook.



Cuando miraba en Facebook la foto de un amigo y felicitaba a otro por su cumpleaños, me llegó una sugerencia de amistad, increíblemente la persona que quería ser mi amigo, era yo; en realidad se trataba de un perfil con mis dos nombres y mis dos apellidos. En principio no le dí mucha importancia pero después de analizar la situación y entrar al perfil de mi homónimo me di cuenta que era falso, no tenía fotos ni publicaciones.



Recientemente en The New York Times se publicó un reportaje, La fábrica de seguidores, donde se reveló que hay cuentas falsas que pueden ayudar a influir sobre las audiencias publicitarias, pueden afectar negocios y arruinar reputaciones.



Los bots son conocidos como usuarios fantasmas, que en realidad sirven para crear comunidades y corrientes de opiniones en base a los intereses de las personalidades y su objetivo es crear imágenes irreales. “Las redes sociales son un mundo virtual en el que la mitad son bots y el resto es gente real”, dijo Rami Essaid, fundador de Distil Networks, una empresa de ciberseguridad que se especializa en erradicar redes de bots.



El robo de identidades se da en la gran mayoría de las redes sociales, millones de personas son clonadas y utilizadas con perfiles que supuestamente son reales. Muchos de estos son utilizados para extorsionar, recabar información y generar corrientes de opinión. La situación es virtualmente alarmante.



Ahora que sabemos que existen los bots, que existen perfiles falsos, tenemos que tener mucho cuidado cuando aceptamos solicitudes de amistad de desconocidos. Tenemos que reconfirmar las noticias que nos llegan por las redes sociales. Tenemos que entrar a verificar que los perfiles que nos solicitan información o publican noticias sean verdaderos; eso se verifica a través de sus perfiles, su información, sus publicaciones y sus red de amigos. Y, lo más importante como plantea el filósofo Descartes en la teoría de la duda metódica, “hay que dudar de la duda”, no creas todo lo que se dicen en las redes sociales.



Finalmente, luego de analizar y verificar, no me quedó más que denunciar ese perfil que usaba mis nombres y apellidos previa información a todos mis contactos que no acepten su invitación. Mi doble estaba eliminado.