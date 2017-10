...está ‘bonita’, pero no me gustó.

Yo tuve el gusto de conocer personalmente al ‘arquetipo y vigía de la cruceñidad’ y lo que vi en el sitio donde él vivió me dio la impresión de que se esmeraron para hacer desaparecer la esencia de lo que él fue.

En el sitio hay un café que huele bien, cuadros muy bonitos (exposición de Valcárcel y otros autores), las maravillosas esculturas de Juan Bustillos y una sala con cuadros hechos a lápiz de personalidades cruceñas, un maletín de médico, un cuadro del ‘homenajeado’ y dueño del ‘espacio Melchor’, un texto breve que detalla su trayectoria médica y política (ministro de Salud del Dr. Hertzog) y listo… nada más. (Me dicen que hay una plaqueta también).

No hay un espacio dedicado al papel que le tocó cumplir al Dr. Melchor Pinto Parada como hombre cívico, que es lo que lo pone en el lugar de uno de los más destacados cruceños del Siglo XX y, sin duda, el más importante de la segunda mitad del mismo. En ninguna pared encontré referencias al rol cumplido por ‘el dueño de casa’ desde el año 1957. Él asumió la presidencia del Comité pro Santa Cruz, cuando desempolvó la Ley de Regalías y exigió la promulgación de una ley interpretativa, brillantemente presentada por don Virgilio Vega (otro cruceño a destacar alguna vez), para que Santa Cruz logre el 11% de regalías petroleras y ‘se pague la histórica deuda del Estado para con esta región del país’. Esto seguía el trabajo de otros cruceños notables, como el ingeniero Dionisio Foianini y el ‘camba’ Germán Busch, en el Gobierno de este último, en 1938. Pasaron 19 años desde 1938 hasta 1957 para que Santa Cruz despierte y reclame al Estado nacional por su atraso y abandono (“agua, pavimento y luz” se pedía el 1957; ¡Santa Cruz no los tenía!). Y, aunque en la ‘casa de Melchor’ no se lo diga, el que vivió en ella fue el hombre más importante en esa lucha, sin lugar a discusión.

Creo que, si quienes hicieron la ‘casa de Melchor’ hubieran tenido el interés de recuperar algo más que el nombre comercial (es un buen gancho, así no se conozca a Melchor), no les habría sido difícil hurgar la memoria visual; es decir, encontrar los periódicos de los años citados, buscar fotografías y con eso se recuperaba la memoria histórica. Digo, con solo poner fotocopias de esos diarios que mostraron al Dr. Pinto activo y firme, acompañadas de textos cortos, habrían logrado recuperar nuestra historia reciente.

Se me antoja que todo eso se redondeaba muy bien poniendo las fotografías del apoteósico retorno del exilio del Dr. Melchor, cuando el pueblo cruceño en su totalidad se trasladó a El Trompillo a recibirlo; pudieran haber fotocopiado la ley del 11% lograda; digo, pudieran haber mostrado la esencia del hombre que vivió en esa casa.

Melchor es más que un café; que, reitero, huele muy bien cuando se ingresa; es más que el patio y los espacios que llevan los nombres de sus hijos, los queridísimos Pimpo (un tipo increíble) o la inigualable señora Marta, el Dr. Chacho (Hugo) y la señora Charito, a quien no conocí. ¡Melchor es la cruceñidad del Siglo XX! y merece que la gente sepa quién fue él.

El sitio es bonito…, me atrevo a decir, sin que esta calificación busque pleitos con nadie, pero sin la historia de Melchor Pinto no es más que un letrero afuera y eso no está bien; a los próceres se los honra de otra manera y se los respeta por su historia… Supongo que estamos a tiempo, siempre podremos hacer las cosas de mejor manera, honrar a Melchor es una forma de comenzar.