Humberto Vacaflor



| Hace 2 horas

La alarma argentina

(Buenos Aires) María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, opina que la masiva presencia del narcotráfico en la realidad argentina, detectada a tiempo por el electorado, fue decisiva para que este país hubiera decidido lanzarse a un cambio verdadero.



Es el XVIII Foro Iberoamérica, reunido ahora en Buenos Aires, el que dio lugar a esta revelación sobre el rol del narcotráfico en este país, que acaba de dar un segundo triunfo electoral a Cambiemos, la alianza dirigida por el presidente Mauricio Macri.



A fines de 2015, la Conferencia Episcopal, la Corte Suprema de Justicia y las 20 mayores universidades privadas emitieron documentos, aparentemente no concertados, en los que dijeron que el narcotráfico es una amenaza que pone en riesgo la existencia de la República Argentina.



Luego, cuando ganó Cambiemos, se comprobó que esos tres pronunciamientos habían interpretado el pensamiento de la gente, de los votantes, que dieron apoyo a Macri sobre todo en las provincias más afectadas por el narcotráfico, como Santa Fe.



Había irrumpido el narcotráfico en la realidad argentina inmiscuyéndose en la política y hasta en la Policía, y la gente lo entendió.



Según la gobernadora, el reconocimiento de la sociedad argentina de la amenaza del narcotráfico movilizó sobre todo a las madres, porque ellas entendían que ese flagelo estaba poniendo en riesgo a sus propias familias.



Pero también jugó un papel muy importante la corrupción del Gobierno de los Kirchner. Un Gobierno que se decía defensor de los derechos humanos pero que cuando es cambiado se descubre que solamente en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existían en las cárceles 7.000 presos que no tenían un colchón para dormir.



El Gobierno de Macri no ofreció construir nuevos hospitales, sino recuperar los existentes, que habían sido abandonados por el populismo peronista. Así se viene a descubrir que la verdad se convierte en un valor en Argentina. Decir que el Gobierno hará solo lo que puede, sin mentir, provocó que los argentinos decidan apoyar, como se comprobó en las elecciones recientes.



Estas revelaciones de la gobernadora se producen a pocas horas de la detención de Amado Boudou, exvicepresidente K, acusado de haber fatigado la infamia y la corrupción.



Vientos de cambio están soplando en la región, por lo menos si se lo observa en Argentina, demostración de que hay una luz al final del túnel populista.