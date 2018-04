La actual función del derecho internacional

Para la ciencia política, el ejercicio político es un medio y un fin porque busca regular la realidad político-social y dictar políticas públicas de bienestar colectivo. En pleno siglo XXI, el derecho internacional debe estar enfocado en la búsqueda incesante de obtener intereses comunes para todas las naciones, porque debe haber un principio de solidaridad internacional, donde los Estados que tienen mayores recursos económicos coadyuven a los países más pobres del mundo. En la actualidad, el derecho internacional asume una importancia gigante porque crea reglas generales para regir a la humanidad en su conjunto.

Debería crearse un Código de Derecho Internacional solidario mundial y del que formen parte todas las naciones y plasmar entre sus objetivos, la fraternidad económica mundial de todos los pueblos porque otro mundo es posible con más amor, altruismo y empatía entre los Estados.

La moral internacional es el buen trato que debe existir entre todos los países, pero también exige que los seres humanos abandonen las guerras y el egoísmo tozudo y nos colaboremos porque somos una única civilización que coexiste en el planeta Tierra. Por lo tanto, no podemos despreciarnos entre los seres humanos por el rostro y color de la piel, porque un día certero moriremos y tendremos que rendir cuenta de nuestras malas acciones.

La moral internacional también exige que los gobernantes de todos los países no malversen los fondos económicos de las arcas del Estado y piensen en el bien común, despojándose de grupos sectarios y malintencionados que solo procuran su propio y maligno beneficio sin importar la magra situación económica y social de las demás personas. Las relaciones diplomáticas deben ser de entendimiento y cordura, buscando la mejor interrelación posible.

El derecho internacional debe promocionar la hermandad y colaboración entre las naciones a través de principios y valores a escala mundial, como la ayuda mutua, la libertad, el respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática. Sostengo que los conflictos presentes entre los Estados deben ser resueltos con la bandera de la paz y amor universal, que nos importe la pobreza de los otros y pongamos nuestro esfuerzo y tolerancia para ayudar a los pueblos más débiles que necesitan el concurso de los más poderosos para crear un desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.



El beneficio colectivo entre las naciones se genera a través de la práctica democrática, la protección de los derechos fundamentales y el desarrollo de los Estados, de comunidad en comunidad. Los seres humanos debemos consolidar la unión en la diversidad.



Solo se necesita la comunión y concurso de todos para fructificar la existencia humana con más bienestar socioeconómico y productivo.

Somosmás de siete mil millones de personas en el planeta y la Tierra en el estado en que se encuentra puede producir y alimentar a doce mil millones, entonces ¿por qué un gran porcentaje de ellos vive en la extrema pobreza? ¿Por qué en vez de gastar millones de dólares en la fabricación de armas asesinas, no producimos alimentos para socorrer y alimentar a los más pobres del mundo? Los Estados no deben encerrarse en pequeñas relaciones internacionales por un atrincheramiento ideológico, insulso y cavernícola, si no que estas deben ser globales extractando lo mejor de ellas para beneficio común. Por ello, desde la Universidad pública Gabriel René Moreno proponemos la realización de simposios y asambleas para debatir y orientar con nuestros expertos internacionalistas a todos los agentes diplomáticos y a todos los gobiernos, para germinar buen entendimiento y solidaridad entre todas las naciones, para que el ser humano viva con más felicidad universal.

La humanidad está dotada de razón y sentimientos, entonces, ¿por qué comportarnos como una roca cuando en nuestro corazón palpita al mismo ritmo de la creación universal?