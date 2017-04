La Universidad Gabriel René Moreno y el agro

Poco bueno hemos leído últimamente sobre nuestra universidad. Hemos leído, entre otras cosas, que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno forma profesionales sin competencias, ingenieros cuyas obras se derrumban, médicos que no comprenden el cuerpo humano y agrónomos que no producen.

Como fundador de la facultad y formador de ingenieros agrónomos lo expresado por un pedagogo es un sinsentido. El paso de la agricultura tradicional a la industrial coincide precisamente con la creación de la entonces llamada Facultad de Agricultura Tropical en 1970. El apoyo de la facultad al arranque del cultivo industrial del algodón fue clave; tan importante fue que la entonces Adepa pagó a la facultad 10 centavos de dólar por quintal de algodón exportado y, como contraparte, la facultad formaba los técnicos necesarios para el manejo de las plagas.

En cuatro años reunimos $us 75.000, con lo se adquirió el equipo básico y el terreno de 61 hectáreas que hoy ocupa el campus universitario de El Vallecito. Si en 1976 empezó la debacle del cultivo del algodón, no fue por falencia de los agrónomos, sino responsabilidad exclusiva de algunos empresarios oportunistas asociados a políticos ignorantes. Mientras tanto, la Facultad de Ciencias Agrícolas introdujo el cultivo del frejol, mejoró el cultivo de la yuca y el camote, introdujo la stevia, la moringa y la chaya; trabaja actualmente mucho en sanidad del cultivo del sésamo, la chía y el desarrollo del amaranto.

Al mismo tiempo, la Facultad de Veterinaria trabajó intensamente en el mejoramiento de la lechería, la porcinocultura y la piscicultura, entre otras actividades rurales muy importantes y generadoras de fuentes de trabajo honestas y estables. Es verdad que la ‘U’ actual no es una taza de leche debido, precisamente, al abuso del modelo de cogobierno de las universidades públicas, que, además, mantienen una arraigada tradición de libre acceso a la educación superior, fruto de una sincera convicción de servicio y no de un ‘dejar hacer’ populista. Las actuales autoridades tienen la tremenda responsabilidad de separar el grano de la paja. Para los ingenieros es cuestión de peso específico; para los economistas y abogados, la cosa es más complicada.

Pienso, como muchos colegas, que la ‘U’ debe ser un ámbito destinado al cultivo del conocimiento en su más amplia acepción, donde la reflexión crítica, epistemológica y ética sobre ese mismo conocimiento, sobre su aplicación social, sobre sí misma y sobre la sociedad, constituyen tareas esenciales