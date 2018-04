La Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la Ley de Creación de Empresas Sociales, cuyo objetivo es regular la forma de su constitución, para los casos de quiebra, liquidación, concurso preventivo, cierre y abandono injustificado, permitiendo que los trabajadores puedan reorganizarlas y reactivarlas.

Esta norma, elaborada sin consensos, es esencialmente confiscatoria porque no garantiza el ejercicio del derecho a la propiedad privada, establecida en la Constitución Política y que no solo otorga la posibilidad de ejercer posesión sobre un determinado bien, sino también engloba la facultad de ejercer actos de disposición, gestión, administración y liquidación sobre ese bien.

Evidentemente el derecho a la propiedad privada está supeditado al cumplimiento de un fin social. Sobre ello, es importante destacar que un empresario provee bienes o servicios para la sociedad; ingresos para el Estado y empleo para los trabajadores, y ese conjunto de valores constituye la función social.

La Ley de Empresas Sociales no solo desconoce la posibilidad de ejercer el derecho a la propiedad privada en sus dimensiones integrales, sino que además desconoce la función de los emprendimientos como fuentes generadoras de valor para la sociedad. Esta propuesta regulatoria no entiende que la empresa es una persona jurídica constituida como activos y pasivos que se explican unos con otros y que no pueden desmembrarse como parcialidades.

También incide negativamente en la relación del trabajador con el empleador. Cuando el empleador define incorporar a un trabajador a su emprendimiento, lo hace en atención a sus necesidades y a las cualidades personales, técnicas y profesionales de ese trabajador y, en la comprensión que está constituyendo una relación jurídica, basada en el respeto y la mutua cooperación. El emprendedor provee al trabajador los beneficios inherentes a la relación laboral, además de estabilidad, autoestima e incluso dignidad; pero, de ninguna manera, puede cederle la posibilidad de definir sobre su propiedad.



La Ley de Empresas Sociales entiende que la relación entre trabajadores y empleadores es eminentemente antagónica. La posibilidad que un emprendimiento tenga la calidad de fuente generadora de valor, tiene mucho que ver con la viabilidad de contar con una relación fluida y eficiente entre el empleador y sus trabajadores.



Esta ley parte de la idea de que el emprendedor, deliberadamente, desea fracasar o que, intencionalmente, va a acudir a un proceso de quiebra, incidiendo en una extensa y abundante regulación de los mecanismos de protección de los trabajadores, incluso a costa de otros acreedores de la empresa.



La norma prescinde de los problemas estructurales de nuestro sistema de justicia que no pueden ser desconocidos; pues allí se ventilarán los

procedimientos para la creación de estas empresas sociales y no considera la falta de conocimiento y formación de los juzgadores, sobre temas financieros, mercado, provisiones, cadenas de pago, entre otros, con los que se mueven las empresas. Desconoce los derechos de los restantes acreedores de las empresas, perjudicándolos y afectando a las cadenas de pago que existen en el país, sobre las que se sustenta también el movimiento económico.



En suma, la preocupación trasciende hacia las connotaciones de la aplicación de esta norma en un espacio económico específico, advirtiendo sus impactos sobre relaciones, derechos y prerrogativas y, sobre todo, atentos a preservar el espacio mínimo y pacífico de la convivencia en nuestra sociedad.

En esta perspectiva, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, asume que la Ley de Empresas Sociales, en su actual redacción, constituye una peligrosa herramienta para afectar los derechos a la propiedad privada y la libertad de empresas, por lo que se ha decidido impugnar su contenido ante las instancias jurídicas que corresponden.