Karina, una víctima más de la brutalidad

Karina se cansó de la violencia que venía sufriendo de su expareja, Pablo M. C., un militar con entrenamiento en artes marciales de la Escuela Comando Antiimperialista en la ciudad de Warnes. La acusación dice que el hombre casi la mata tras una fuerte discusión en la que el uniformado la golpeó provocando una herida en la frente por la que tuvieron que hacerle 10 puntos de sutura.

No era la primera vez que la golpeaba. Las agresiones fueron in crescendo desde hace meses, pero no hizo la denuncia por temor a mayores represalias. Su defensa alerta que no se trata solo de un acto de violencia familiar, sino que el sujeto intentó asesinarla, lo que pudo haber llevado el caso a la larga lista de mujeres víctimas de ese lastre, todavía tan vigente en nuestra sociedad.

Uno de los aspectos más complicados del caso es que Karina denunció que, en una primera instancia, la Policía la detuvo a ella y a su concubino por “agresiones mutuas”. Es decir, puso a la víctima al lado del victimario, una acción recurrente en instituciones que estigmatizan a las mujeres que enfrentan actos de violencia. La cultura perversa del “por algo será” o “se lo buscó” está muy arraigada en nuestro medio, lo que agrava la situación al momento de enfrentar a los verdaderos violentos.

Además, una vez verificado el acto de agresión, las autoridades apenas le dieron 15 días de impedimento laboral, señalando cómo las entidades minimizan este tipo de hechos.

La violencia machista es producto de una sociedad donde prevalece la idea equivocada de la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer.

Son los prejuicios de la sociedad patriarcal los que llevan a muchos varones a suponer que pueden abusar de su poder sobre las mujeres con las que conviven. El proceso comienza con las burlas, los insultos y las agresiones verbales, que luego desencadenan procesos de violencia que pueden llevar a la muerte de las víctimas.



Las agresiones y feminicidios todavía son parte de la realidad boliviana, lamentablemente. Solo durante la gestión 2017 se registraron 109 asesinatos de mujeres a escala nacional. Y en los primeros dos meses de 2018 hubo 18 feminicidios, cifra que superó a los registrados en los primeros 60 días del año pasado, según informe de la Fiscalía General del Estado.



Si vemos los datos de anteriores años, la situación es alarmante. En 2014, la cifra total de feminicidios fue de 117; en 2015 alcanzó a 114 y en 2016 fueron de 104. Es decir, la tendencia muestra que más de 100 mujeres mueren al año a manos de abusadores.

Cochabamba es la región con la mayor cantidad de hechos de este flagelo, con 30 casos. A Cochabamba le siguen La Paz con 27 reportes, Santa Cruz con 16, Chuquisaca con 10, Tarija con nueve, Oruro con siete, Potosí con cinco y Beni con cinco; sin embargo la mayor incidencia se registró en las ciudades del eje troncal.



La violencia contra Karina es una muestra más de la cultura machista que impera en la sociedad, pero además desnuda que hay todo un sistema que se resiste a cambiar esta realidad, que encubre y proteger a los agresores. Ya es hora de cortar de raíz. Ninguna mujer debería se violentada, todos los seres humanos merecen respeto.