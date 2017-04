Vivimos en un tiempo de juicio fácil, de descalificación automática. Cuando no hay argumentos, surge el impulso de atacar, de anular y mejor si se destruye moralmente al otro. Lo vemos entre los políticos con mucha frecuencia: “dictador”, “juntucha”, etc. Lo vemos en los debates apasionados acerca del aborto y también lo vemos en la vida cotidiana. El afán es prevalecer, imponer el punto de vista personal a como dé lugar. En esa dinámica, también cuesta hilvanar razones para intercambiar ideas. Ya hemos escuchado eso de que: “Yo no debato con la derecha, con los neoliberales…”, etc.

Esta semana surgió un penoso cruce. Un sacerdote, director de una radio descalificó a todo el gabinete, asegurando que sus miembros eran divorciados, separados, desplazados por la vida y que ellos querían dar pautas sobre cómo hacer los abortos. De inmediato fue refutado por un ministro que le dijo que estaba casado y tenía tres hijos y cuestionaba esa opinión considerándola cruel e injusta.

En otro ámbito, una candidata a miss Santa Cruz fue alejada del concurso por los organizadores. Ella fue víctima en las redes sociales y, por si fuera poco, volvió a ser victimizada por un juicio automático.

Lamentablemente, hay muchos ejemplos de esta práctica. Para muestra baste vernos individualmente. Frente a eso, vale la pena juzgar pensando en el juzgado, en el contexto que lo rodea, en las circunstancias que determinan su conducta o su opinión. Eso sería un juicio ecuánime y compasivo. Nadie es dueño de la verdad.