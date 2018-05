Infortunio de ser mujer

Él fue el primer afroamericano protagonista de una serie de televisión cómica en EEUU. Bill Cosby logró situar su programa, El show de Cosby, como número uno durante cinco años en la década de los 80. El público lo amó y adoptó con el nombre de “el papá americano”. Fama, dinero y poder fueron sinónimos de su apellido.

Sin embargo, su imperio mediático y reputación se vinieron abajo tras la denuncia por violación de parte de Andrea Constand, exjugadora de básquetbol y directora atlética de la Universidad de Temple, en Filadelfia. Constand acusó a Cosby de haberla drogado y violado en 2004, lo que dio aliento a más de 50 mujeres a salir a la luz pública y contar sus propias historias, confesando también haber sido víctimas del actor.

Muchas de ellas aseguran que intentaron denunciar el hecho, pero no fueron escuchadas ni por la justicia, ni por los medios de comunicación.

Durante el juicio, Cosby admitió haber tenido relaciones sexuales con adolescentes y haber ofrecido sedantes a distintas mujeres antes de tener intimidad con ellas. El jurado emitió su veredicto, declarándolo culpable de tres cargos presentados por Constand, y podría ser condenado a 10 años de prisión por cada cargo. El resultado del juicio en contra del afamado comediante no fue simplemente una victoria para Constand o las más de 50 supuestas víctimas de este hombre, sino también para cientos de mujeres que, durante los últimos meses, denunciaron acoso o agresión sexual por parte de otros famosos, como el productor de cine Harvey Weinstein, o el ahora presidente de EEUU, Donald Trump.

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Pamplona, España, cinco hombres fueron declarados culpables de abuso sexual, pero absueltos por cargos de violación. De esta manera, su condena es de nueve años de prisión y no de 22, como pedía la Fiscalía. La víctima, una joven de 18 años, habría sido sometida, sin su consentimiento, más de seis veces. Los individuos son conocidos como la ‘Manada’, nombre de su grupo de WhatsApp donde compartieron el video de su grotesco ataque. Según el tribunal que estuvo a cargo de este caso, no hubo violación porque no existió –de acuerdo con su interpretación– “violencia ni intimidación”. Durante el juicio, uno de los tres magistrados incluso le dijo a la víctima: “Está claro que, dolor, no sintió usted. ¿Por qué no se resistió lo suficiente? ¿Por qué llevaba falda corta?”.



Esta es la justicia que, hoy por hoy, tenemos en el mundo: lenta, apoyada en los poderosos, misógina y muchas veces corrupta. La sociedad también hace lo suyo recriminando, en la mayoría de los casos, a las víctimas y dándoles una cuota de responsabilidad por lo que les sucedió, culpándolas por su manera de vestir, por salir de casa a determinadas horas o por caminar en algunas zonas. Como si esto diera licencia a una violación. Así es el infortunio de ser mujer en nuestra sociedad.