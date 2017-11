Incertidumbre sobre el gas

Cuando se está terminando el contrato de venta de gas a Brasil, que comenzó en 1999, las autoridades de ese país esperan un informe preciso sobre el nivel de las reservas de gas con que cuenta Bolivia, para poder elaborar estrategias seguras de provisión.

Pero el informe sobre las reservas se sigue demorando en el país, aunque, por otro lado, las autoridades aseguran que se cuenta con el gas suficiente para atender los compromisos para el mercado interno y para la exportación.

A principios de este año, el gobierno informó que se había contratado a una empresa especializada en la medición de las reservas y que su informe se conocería ahora, en diciembre próximo, aunque luego se dijo que el informe estaría listo en abril.

Pues ahora, según dice el ministro de Hidrocarburos, el informe de la empresa será conocido en junio de 2018, es decir, cinco años después del último informe oficial, conocido en 2013.



El reglamento de YPFB dispone que la medición de las reservas de gas natural debe hacerse todos los años, pero eso no ocurrió en el último quinquenio.



El ministro Luis Alberto Sánchez dijo en octubre pasado que los descubrimientos que habría hecho YPFB en el curso de este año añadieron 1 TCF a las reservas, con lo cual el volumen total habría superado los 10 TCF, lo que daría confianza para una explotación similar al actual nivel por lo menos durante 10 años.



El Gobierno no ha aludido al tema, pero es previsible que la menor demanda de gas de Brasil y de Argentina en los últimos dos años hubieran disminuido las exigencias de producción y que, de esa manera, las reservas no se habrían agotado al ritmo de 0,8 TCF por año como ocurre cuando la extracción es de 63 millones m3/d.



Ahora, ante la inminencia del foro internacional sobre el gas natural, que contará con la presencia del presidente ruso, Vladimir Putin, es imperativo que Bolivia cuente con un informe serio sobre las reservas.



Se ha anunciado que en el foro Bolivia informará que cuenta con más de 80 áreas susceptibles de contener hidrocarburos y que están para ser

descubiertas en un intenso plan de exploración.



Será bueno que a partir de ahora la empresa estatal de hidrocarburos informe todos los años sobre el estado de las reservas de gas. De lo contrario será difícil que el país se comprometa a nuevas exportaciones.