¿Incapacidades o falacias con la Ley de la Coca?

La ley promulgada sobre el cultivo de la coca desata un debate en torno a un posible incremento de consumo de esta o la sospecha de mayor narcotráfico. Sin embargo, es pertinente incluir otro punto de vista al debate recordando que, en 2009, se promulgó la nueva Constitución estableciendo un nuevo modelo económico ‘plural’, donde el modelo comunitario se convierte en una forma de organización económica reconocida, al igual que las economías estatal, privada y cooperativa.

El objetivo de este modelo es alcanzar el ‘vivir bien’ basándose en una visión holística de complementariedad, reciprocidad y equilibrio con la naturaleza. Las culturas indígenas originarias campesinas consideran a la tierra como la condición fundamental de la vida, rechazando cualquier noción de propiedad y de interés. El dilema es: ¿no han sido capaces de implementar este modelo en el país en 10 años de Gobierno o es una falacia su concepción teórica y práctica? Posiblemente han sido incapaces y, a la vez, es una falacia hablar de modelo comunitario ecológicamente sostenible cuando se produce bajo la visión de industrialización y acumulación de capital.

Es más, el Informe de monitoreo de Hoja de Coca 2015 de la ONU manifiesta que en el país ya existían un promedio de 20.000 ha cultivadas y estas recaudan $us 273 millones. Incluso existen estudios que determinan un impacto ecológico negativo debido a las prácticas depredadoras de los monocultivos; la hoja de coca no es la excepción. Por lo tanto, ¿de qué modelo comunitario hablamos? En todo caso, si se manejan bajo la visión de mercado, analicémoslos como tal. Los sectores productivos en el país cuentan con niveles de productividad bajos en la región y los cultivos de hoja de coca no se quedan atrás. Según el mismo informe, se evidencia un declive en el rendimiento de este producto (promedio de 1.407 t/ha); adicional a esto, se da la degradación de los suelos. Es así que los productores de hoja de coca mantienen una visión rentista de esperar la habilitación de mayores extensiones de tierras, por su improductividad. La pregunta es: ¿a costa de...?