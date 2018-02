Ilo: 28 años y nada de puerto

En un histórico día –que coincidió con la tradicional Feria de Alasitas de La Paz, el 24 de enero de 1992– los presidentes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora firmaron el Protocolo de Ilo. Años después (2010) un Protocolo complementario fue firmado por los mandatarios Alan García y Evo Morales. Este documento sigue pendiente de ratificación por el Congreso peruano.

Han pasado 28 años, casi la tercera parte de la concesión a 99 años y todavía no hay cosas concretas. Cada tanto viaja una comisión y se declaran frases rimbombantes, pero en el fondo no pasa ‘naranja’. Lamentable que esto ocurra en ese amplio espacio concedido por Perú, llamado ‘BoliviaMar’ y que fue inaugurado con múltiples esperanzas. Pero eso no debería extrañarnos. Puerto Busch sigue siendo un proyecto desde que tengo uso de razón… En otros lugares donde Bolivia tiene zonas francas entregadas por países amigos, los galpones (si es que hay) se caen a pedazos, se han formado basurales y tampoco se tiene nada. Basta con citar –entre varias más– las abandonadas zonas francas de Rosario en Argentina y Palmira en Uruguay…

Volviendo a Ilo, allí no se ha concretado ningún aspecto en particular, pese a disponer de facilidades de tránsito para emprender operaciones de exportación e importación sobre varios kilómetros de costa y con un espacio adicional de 160 hectáreas de libre disponibilidad. Como han recalcado varias fuentes informativas, Bolivia nunca avanzó en la implementación de una zona portuaria válida para el ingreso y salida desde Ilo al océano Pacífico. Son casi tres décadas y no existe ninguna infraestructura en la zona concedida, salvo restos de desperdicios y botellas de gaseosas tiradas en el arenoso suelo…

Queremos recuperar nuestra salida soberana al Pacífico, pero he aquí que cuando nos brindan un paliativo válido hasta lograr ese legítimo anhelo, no hacemos lo que debe hacerse. Y, mientras tanto, seguimos lloriqueando por los constantes problemas en Arica y Antofagasta, los dos puertos chilenos que sirven al comercio exterior boliviano. En el otro extremo del territorio nacional, mediante la Hidrovía Paraguay-Paraná, es posible mover más de 10 millones de toneladas; apenas movemos poco más de un millón…

El expresidente Paz Zamora considera importante que Bolivia refuerce su actividad en Ilo. Afirmó, con tristeza pero con razón: “Bolivia dispone de un puerto en Ilo por 99 años renovables y no lo usamos, una pena en verdad”.